A quanto pare Spider-Man avrà una versione giapponese, successivamente alle scorse collaborazioni con gli editori di Shonen Jump per creare nuove storie per personaggi come Deadpool, Iron-Man, Wolverine e altri. Quest’autunno, il wall-crawler Marvel preferito da tutti riceverà una nuova serie manga dopo la sua prima uscita in Spider-Man: Fake Red, che ha elaborato una nuova versione della figura dell’arrampica muri.

Spider-Man: Fake Red è arrivato in America all’inizio dell’estate grazie al creatore Yusuke Osawa e da come anticipato abbiamo avuto modo di rivisitare il personaggio gestendo il tutto in una nuova chiave, come sempre protagonista indiscusso della storia. Dopo le vicende vissute in estate il costume del ragno è passato a Yu Onomae, che ha deciso di pattugliare le strade nonostante non abbia la stessa forza e le altre abilità di Peter.

Nel numero di ottobre della rivista Saikyo Jump, gli autori Setta Kobayashi e Hachi Mizuno si cimenteranno con il più grande wall-crawler della Marvel in Spider-Man: Kizuna, alias Spider-Man: Bonds. Questa storia crea quindi una nuova versione del personaggio della Marvel, continuando appunto un filone iniziato già qualche anno fa.

In passato, i Vendicatori, Iron Man, X-Men, Wolverine e Blade hanno tutti ricevuto un adattamento anime, anche se Spider-Man ha già fatto la sua comparsa nel mondo degli anime. Ultimamente vogliamo anche ricordare il lavoro fatto con Secret Reverse, dove il Giappone e il manga ha incontrato Iron Man e Spider-Man appunto. Il lavoro è stato svolto da Kazuki Takahashi, il compianto autore di Yu-Gi-Oh!

Spider-Man: arrivano i primi dettagli del nuovo manga

Il Giappone sta cercando di unire sempre più personaggi possibili nel suo pattern, trascinando gli eroi più famosi del mondo rielaborandoli in versione giapponese. Non sappiamo ancora nulla di un’uscita italiana ma allo stesso tempo potrebbero tranquillamente arrivare anche grazie a Planet Manga durante il 2024. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book