L’autore compianto di Yu-Gi-Oh! fonde la sua passione riguardante i giochi di carte, con i supereroi Marvel. Iron Man e Spider-Man dovranno vedersela con un nemico che combatte usando uno speciale deck e una macchina da incubo. Quindi si a tratti è anche una storia “mecha” dove il villain ricorda tra le tante cose anche il Dr. Octavius, celebre nemico di Peter Parker.

La storia è basica e non scava nel cuore dei personaggi, quindi questo aspetto è trattato in maniera semplice e nulla di più. Le vicende sono veloci e immediate e il lettore deve già avere una buona infarinatura su chi sia Iron Man oppure Spider-Man, dato che in Secret Reverse hanno delle caratterizzazioni non proprio esaustive come accennato.

Secret Reverse: una storia per amanti dei giochi di carte e della Marvel

Il racconto può essere letto senza dubbio da chiunque anche se alla fine la produzione vuole indirizzare la storia ai veri appassionati di supereroi e dei giochi di carte appunto, preferibilmente Yu-Gi-Oh! Questo non è di certo un enorme difetto e il volume può essere letto dalla maggior parte del pubblico.

Il soggetto e la sceneggiatura sono molto semplici e i dialoghi coprono lo stesso valore: passando al comparto artistico invece, si passa su un altro piano. Se la storia non brilla per originalità nelle tavole possiamo notare tutto il lavoro minuzioso e la passione dell’autore nel cercare di fondere l’arte sequenziale nipponica con quella americana tipica dei comics, sia nel tratto che nei colori.

Il formato più grande della media è stata davvero un’ottima scelta, specie se andiamo a considerare tutto il respiro di cui le vignette hanno bisogno. Un’opera di un’eredità unica specie se andiamo a considerare il particolare crossover con il mondo dei fumetti americani, targato da uno degli autori più rilevanti della cultura giapponese.

Probabilmente il progetto è anche iniziato per pubblicizzare il gioco di carte “Marvel Snap”, disponibile per gli smartphone già da qualche tempo. Detto questo Secret Reverse è un manga assolutamente consigliato anche se alla fine non seguite molto il mondo dei comics americani. La fusione dell’autore di Yu-Gi-Oh! Con lo stile scritturale e visivo della Marvel non ha eguali e proprio per questo il fumetto in questione si pone come un’eredità imprescindibile.