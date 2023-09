Spider-Man: Kizuna: svelato il periodo di uscita del manga

Spider-Man è in assoluto uno dei supereroi e personaggi dell’universo Marvel più famosi e amati di sempre in tutto il mondo. Creato dal leggendario Stan Lee, continua tutt’ora a offrire nuovi contenuti sul grande schermo ma anche attraverso un altro medium. Infatti stiamo parlando del manga su Spider-Man. Premettiamo che ormai i manga in generale continua a crescere in termini di vendite e popolarità in tutto il mondo. E le società di fumetti nordamericane ne hanno preso atto.

Con il presente articolo infatti vogliamo riportare che il nuovo numero della rivista Saikyo Jump, ha rivelato la data di uscita del manga spin-off sull’Uomo-Ragno, intitolato Spider-Man: Bonds. Scritto dal mangaka Setta Kobayashi e disegnato da Hachi Mizuno, questo farà il suo debutto il 4 ottobre. La storia stessa ruoterà attorno a un personaggio che si ritrova “fuso” con Spider-Man, è si tratterà di una versione decisamente più chibi di Peter Parker.

L’aggiornamento arriva direttamente dall’account Twitter di uno dei due mangaka setta_kobayasi. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Negli ultimi anni, la Marvel ha collaborato con gli editori di Shonen Jump per creare nuove storie su personaggi come Deadpool, Iron-Man, Wolverine e Spider-Man, solo per citarne alcuni. Questo autunno, l’uomo ragno riceverà una nuovissima serie manga dopo Spider-Man: Fake Red, disegnato dal mangaka Yusuke Osawa. Questo manga Marvel ha introdotto un nuovo arrampica-muri assumere il ruolo di Spider-Man, anche se non aveva i poteri di ragno che gli permettessero di proteggere New York. Con Peter Parker fuori combattimento in parte a causa del simbionte Venom, Yu Onomae indossa il costume di Spidey. Così, decide di provare a pattugliare le strade, anche senza forza, velocità e sensi di ragno.

Peter Parker potrebbe avere diverse serie manga al suo attivo, ma non ha mai avuto un adattamento anime. In passato, gli Avangers, Iron Man, X-Men, Wolverine e Blade hanno ricevuto dei progetti anime. E, sebbene Spider-Man sia già apparso nel mondo degli anime, non ha c’è ancora un anime che lo vede protagonista. Dato che la Marvel continua a lavorare in tandem con Shueisha, non sarebbe una sorpresa vedere più storie con Spider-Man nel mondo dei manga.

Fonte – Comicbook