Shueisha annuncia un nuovo servizio manga chiamato Jump Toon

Shueisha ha recentemente annunciato che farà debuttare un nuovo servizio di manga a scorrimento verticale chiamato Jump Toon nel 2024. La famosa società giapponese quindi mira a produrre manga di successo nel formato manga verticale, sfruttando la sua identità nel settore nel formato manga tradizionale.

Shueisha quindi è pronta ad espandere la sua offerta di manga in un modo sorprendentemente nuovo. E lo farà con il lancio di un nuovo marchio che si chiamerà Jump Toon. Questo offrirà ai fan una tipologia di manga diversa da quello vista finora. Shueisha su occupa di alcuni dei titoli più importanti al mondo come One Piece, Demon Slayer e Dragon Ball che ottengono costantemente successo con ogni singolo progetto. Questi sono solo una parte dei tanti titoli manga gestiti da Shueisha. Oggi riportiamo che la grande casa editrice giapponese si dedicherà anche a un tipo di pubblicazione completamente nuova.

Shueisha ha annunciato una nuova impronta sotto la sua etichetta editoriale, Jump Toon. Si tratterà di un nuovo marchio di manga che avrà l’obiettivo di creare manga a lettura verticale. La lettura verticale è diventata molto più popolare in tutto il mondo negli ultimi anni grazie a Webtoons di successo e altro ancora. Quindi Shueisha sembra pronta ad approcciare questa nuova tendenza nel prossimo futuro. Questo aggiornamento importante arriva direttamente dal sito web ufficiale di Jump Toon di Shueisha, creato appositamente per l’annuncio.

Al momento non abbiamo modo di riportare quali saranno le nuove serie o potenzialmente più vecchie a essere pianificate per il nuovo marchio di Shueisha, Jump Toon. E non possiamo garantire di poter riportare aggiornamenti concreti nell’immediato futuro, dato che la sua finestra di rilascio è prevista per il 2024.

Proprio per questo è molto probabile che ci vorrà ancora un po’ prima di poter risalire a ulteriori ne concreti dettagli su questo nuovo progetto.

Shueisha ha anche annunciato un nuovo premio manga per il servizio, chiamato Jump Toon Award. La candidatura del manga vincitore oltre a ricevere un compenso economico, otterrà un contratto di serializzazione su Jump Toon. L’editore di Shueisha Takanori Asada, che ha gestito Bleach e One Piece, sarà il nuovo capo del dipartimento editoriale di Jump Toon.

Fonte – Anime News Network