One Piece 1084: Oda scatena la rivoluzione con l’assalto a un Nobile Mondiale

I personaggi di One Piece sono molti e molti di questi si possono considerare degli eroi. Parliamo di personaggi molto amati dai fan, ma allo stesso modo il manga presenta personaggi disgustosi. Questi sono anche peggio dei villain, e chiaramente il riferimento è indirizzato ai Draghi Celesti. Parliamo delle cariche più alte in assoluto del Governo e i fan hanno avuto modo di vederli in azione nell’arco di Sabaody. Successivamente sono tornati in scena durante il Reverie. Il capitolo 1084 del manga ha mostrato una dolce vendetta degli alleati di Rufy nei confronti di un volto molto conosciuto dai fan.

Nel presente articolo seguiranno alcune anticipazioni. Quindi l’ideale per coloro non interessati a scoprire anzitempo gli sviluppi del manga sarebbe non proseguire con la lettura.

Attualmente il manga si sta concentrando molto su Re Cobra, al cospetto dei Cinque Astri, desideroso di maggiori informazioni sul passato della Regina di Lily. Tutto si mostra attraverso un flashback e questo si concentra anche su Sabo, che porta avanti la sua missione di dichiarare guerra ai Draghi Celesti. E, pare che uno dei Draghi Celesti sia stato ucciso dell’Armata Rivoluzionaria di Dragon.

Come tutti i fan possono immaginare, si tratta di Charloss, un nobile mondiale famoso per il suo desiderio di “possedere” Shirahoshi. Infatti era riuscito portare a termine il rapimento della principessa sirena servendosi di Kuma. Ha costantemente dichiarato alla principessa che sarebbe diventata la sua nuova schiava. Ma, nonostante Charloss sia un Nobile mondiale, viene messo KO con un singolo attacco. Questo momento era atteso da tempo tra i fan e a prendersi il merito sono Leo, il capitano dei Pirati Tontatta, e Sai.

Naturalmente, ci sono conseguenze importanti quando si colpisce un Nobile Mondiale. Chi lo fa, può essere incarcerato o anche giustiziato. Dopotutto, questi nobili si possono classificare al di sotto dei Draghi Celesti in termini di potere, ma sono comunque intoccabili. Liberando Shirahoshi e ferendo gravemente Charloss, One Piece si trova ancora di più in una situazione agitata.

Questo anche perché il capitolo 1084 si concentra proprio sulla storia della creazione del Governo Mondiale. E lo fa attraverso il Re di Alabasta, che al cospetto dei Cinque Astri è desideroso di scoprire la verità dietro la Regina di Alabasta, Lily.

