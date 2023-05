Tra le uscite DC targate Panini del 25 maggio 2023 si segnala sulle pagine di Wonder Woman l’epilogo de Il Processo delle Amazzoni, dedicato ad Artemide. Inoltre inizia la riproposta delle storie di Batman firmate da Gerry Conway e si conclude la ristampa della saga Batman: Legacy.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 25 maggio 2023.

Le uscite DC Panini del 25 8 maggio 2023

Wonder Woman 39

5,00 €

Contiene: Artemis: Wanted (2022) #1

Dopo gli eventi del processo delle Amazzoni, Artemide è in fuga dalle sue sorelle!

Si è macchiata di un orribile peccato, ma sostiene di aver agito per la pace.

Ora nemmeno Wonder Woman crede a una sola parola di ciò che dice, e tutte le tribù delle Amazzoni sono sulle sue tracce.

La verità sull’assassinio di Ippolita viene finalmente svelata!

Batman 72

5,00 €

Contiene: Batman (2016) #128, Batman (2016) #127 (II), Batman (2016) #129 (II)

La scioccante verità sul caso in cui si è trovata invischiata Catwoman!

Continua il ciclo di Chip Zdarsky e Jorge Jiménez, e Batman è alle corde…

Con gli alleati battuti e la città sull’orlo della rovina, cosa potrà fare il Cavaliere Oscuro contro Failsafe?

Inoltre, una storia d’appendice con i primi giorni del sistema di protezione di riserva del Pipistrello… Zur-En-Arrh!

Batman: Una Brutta Giornata – Ra’s al Ghul 8

6,00 €

Contiene: Batman One Bad Day – Ra’s Al Ghul (2023) #1

Una brutta giornata si conclude con una storia imperdibile!

Da anni il temibile Ra’s al Ghul cerca di salvare il nostro pianeta e di liberarlo dalla razza umana… e da anni vuole coinvolgere Bruce Wayne nella sua crociata. Ora però la Testa del Demone non ha più intenzione di aspettare e sfiderà l’eroe di Gotham una volta per tutte!

Riuscirà Ra’s a eliminare per sempre il Cavaliere Oscuro e a donare alla Terra la pace che merita?

L’incredibile team creativo composto da Tom Taylor (Nightwing) e Ivan Reis (Batman/Superman) ci regala una storia appassionante che fa rivivere la grande rivalità fra il Pipistrello e uno dei suoi avversari più feroci.

Lanterna Verde di Geoff Johns 8

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2005) #17/20

Il gran finale di Ricercato: Hal Jordan, con l’inizio del reclutamento delle Lanterne Gialle!

Per Hal è giunto il momento di fare i conti con le sue origini di Lanterna Verde e affrontare… il figlio di Abin Sur!

Inoltre la Star Sapphire complicherà enormemente la vita sentimentale di Hal Jordan in una storia completa magnificamente illustrata da Daniel Acuña!

In appendice, le storie speciali sui membri del Corpo di Sinestro!

Justice League Dark

Paradiso Perduto

DC Evergreen

34,00 €

Contiene: Justice League Dark (2011) #30/40, Justice League Dark: Futures End (2011) #1, Justice League Dark Annual (2012) #2

Ultimo appuntamento con la storica, prima serie della Justice League Dark!

Le conseguenze delle battaglie contro Blight e la Trinità del Peccato durante Forever Evil hanno lasciato il gruppo allo sbando…

Mentre Zatanna prende il comando, una squadra arrabbiata e confusa deve mettere da parte le divergenze per combattere il Pantheon.

Ma dopo quanto accaduto, c’è ancora posto per John Constantine?

Batman: I Racconti di Gerry Conway 1

DC Evergreen

41,00 €

Contiene: Man-Bat (1975) #1, Detective Comics (1937) #463/464, #497/499, #501/504, Batman (1940) #295, #305/306, Batman Family (1957) #17, World’s Finest (1975) #250, #269, The Brave and the Bold (1955) #158, #161, #171/174

Gerry Conway, uno dei più influenti sceneggiatori del fumetto americano, si cimenta nella scrittura del Cavaliere Oscuro, affiancato da eccellenze quali Steve Ditko, Jim Aparo e Carmine Infantino!

Batman è stato infettato da una misteriosa tossina sintetizzata dallo Spaventapasseri e Gotham è ora terrorizzata alla vista del suo paladino!

Un nuovo vigilante di nome Black Spider fa il suo esordio nelle strade di Gotham! Intenzionato a fare piazza pulita di tutti gli spacciatori si ritroverà faccia a faccia con il Crociato Incappucciato.

Anni di storie firmate da Gerry Conway per la prima volta raccolte in un pregiato volume cartonato!

Justice League International 3

Crossover

DC Evergreen

47,00 €

Contiene: Justice League America (1987) #31/38, Justice League Europe (1989) #7/14, Justice League America Special (1990) #1, Justice League America Annual (1987) #4, Justice League Europe Annual (1990) #1

La gestione della Justice League targata Maxwell Lord prosegue in questo nuovo volume che vede l’avvento ai disegni del mitico Adam Hughes!

In Antartide va in scena l’atteso crossover tra la Justice League America e la divisione parigina della Justice League Europe!

Nel frattempo, Lord Havok e gli Estremisti stanno arrivando sulla Terra per portare avanti i loro piani di conquista galattica…

E sì, Blue Beetle e Booster Gold escogitano un altro dei loro improbabili piani!

Batman: Legacy 2

DC Library

33,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #701/702, Catwoman (1993) #36, Robin (1993) #32/33, Batman: Shadow of the Bat (1992) #54, Batman (1940) #534, Batman: Bane of the Demon (1998) #1/4, Batman: Bane (1997) #1

Ra’s al Ghul e Bane hanno stretta un’empia alleanza allo scopo di sterminare il novanta percento della popolazione mondiale facendo ricorso a un’antica pestilenza!

Batman e i suoi alleati, Nightwing, Robin, Huntress, Oracle e Catwoman, intraprendono un disperato viaggio intorno al mondo per fermare il piano della Testa del Demone.

Riusciranno a trovare una cura prima che l’umanità soccomba?

In mezzo a questo caos si svolge il rematch del secolo, e Bruce Wayne rincontra l’uomo che ha spezzato la schiena a Batman… Bane!

Camelot 3000

DC Deluxe

35,00 €

Contiene: Camelot 3000 (1982) #1/12

Un classico di spada, stregoneria e fantascienza!

È l’anno 3000 e il mondo si trova di fronte a una minaccia mai vista prima: una razza aliena apparentemente inarrestabile è decisa a schiavizzare l’umanità.

Per secoli, la leggendaria figura di Re Artù è stata un esempio di giustizia e valore. Ora è tempo di rivedere i suoi cavalieri all’opera per difendere l’Inghilterra e l’intero pianeta!

Illustrato da Brian Bolland, l’artista di Batman: The Killing Joke!

La Lega della giustizia d’ America 4

DC Classic Silver Age

28,00 €

Contiene: Justice League of America (1960) #31/41

Tornano le prime avventure della Justice League!

Superman, Batman, Wonder Woman, Lanterna Verde, Martian Manhunter, Flash, Aquaman, Freccia Verde, Hawkman e Atom tornano a combattere le minacce più incredibili.

Con classici come La Terra senza la Justice League, Crisi su Terra-A e storie che tornano disponibili in italiano per la prima volta dagli anni Sessanta!

Preparatevi a un nuovo imperdibile assaggio di Silver Age!

Fables 14

Streghe

DC Black Label Hits

19,00 €

Contiene: Fables (2002) #86/93

Dopo l’arrembante crossover con i Letterali e l’imprevedibile Jack dei Racconti, le Fiabe di New York tornano in prima linea per contrastare le trame del feroce Signore Oscuro!

La comunità di esuli guidata da Re Cole si è ormai trasferita alla Fattoria e non può più rientrare a Favolandia…

…quindi alle sfortunate Fiabe della Grande Mela non resta che rivolgersi ai loro alleati più potenti: i maghi e le streghe del tredicesimo piano. Frau Totenkinder e i suoi colleghi sapranno fermare un nemico più pericoloso persino di Geppetto?

Nel frattempo cosa sta succedendo all’irrequieta scimmia Bufkin? E perché si trova con Baba Yaga?

Batman Magazine 3

5,90 €

Contiene: il walkie-talkie di Batman!