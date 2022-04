Wonder Woman: Artemis in fuga dopo Trial of the Amazons

Nella serie di Wonder Woman è in corso l’indagine per risolvere l’omicidio di sua madre Hippolyta, regina delle Amazzoni, ma con l’annuncio dell’imminente numero tie-in di luglio Artemis: Wanted # 1 della scrittrice Vita Ayala e dell’artista Skylar Patridge, la DC potrebbe aver appena rivelato il colpevole nelle sue anteprime di luglio 2022, anche se le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Come suggerisce il titolo, il numero si concentra sulla rivale di Diana ed ex sostituta di Wonder Woman, Artemis delle Bana-Mighdall. E per di più, la sollecitazione appena pubblicata della DC per Artemis: Wanted # 1 implica che sia l’assassino di Hippolyta – o che almeno ha fatto qualcosa di altrettanto brutto che la rende “ricercata non solo dal suo popolo ma da tutte le tribù amazzoniche”. secondo il testo dell’annuncio.

“Dopo gli eventi di Trial of the Amazons, Artemis è in fuga dalle sue sorelle per i suoi peccati. Può dire che tutto ciò che ha fatto era in nome della pace, ma nemmeno Wonder Woman crede a una parola che dice”, si legge in un estratto da la sollecitazione.

Detto questo, l’annuncio non afferma specificamente quali siano effettivamente quei “peccati”, quindi può darsi che Artemis non sia l’assassino di Hippolyta, dopotutto, e sia semplicemente responsabile di altre azioni orribili che devono ancora essere scoperte.

Una cosa che viene affermata nell’annuncio per Artemis: Wanted # 1 è che l’eroina caduta in disgrazia potrebbe effettivamente fare leva sul legame delle Amazzoni con gli dei, chiedendo il loro aiuto nella sua caduta in disgrazia.

In qualità di ex sostituta di Diana nei panni di Wonder Woman, Artemis è una delle guerriere più abili tra le Amazzoni, il che significa che se gli dei hanno bisogno di un nuovo agente sulla Terra, potrebbe essere proprio la candidata giusta.