One Piece 1084: chi era la Regina Lily?

One Piece è tornato questo fine settimana con un nuovo capitolo molto interessante che da’ continuità al viaggio conclusivo del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. I misteri che circondano One Piece sono tantissimi, ma bisogna dire che Oda man mano li sta svelando tutti. Con il presente articolo vogliamo infatti parlare di un personaggio mai apparso e mai sentito prima del capitolo 1084, ossia la Regina Lily.

Ci teniamo a precisare che il presente articolo conterrò delle anticipazioni dettagliate. Quindi consigliamo a coloro che non vogliono scoprire anzitempo gli sviluppi del manga di non proseguire con la lettura.

Il capitolo 1084 si apre con il flashback che vede Sabo impegnato nella sua missione rivoluzionaria a Marijoa. Poco dopo l’attenzione torna sul Re di Alabasta, Cobra, protagonista dei suoi ultimi attimi di vita del Re. Al cospetto dei Cinque Astri di Saggezza, fa una domanda ben specifica, preceduta da una breve narrazione della storia del Governo Mondiale.

Questa organizzazione è nata ben 800 anni fa, quando fu fondata da un gruppo di 20 Re. Considerati i creatori del mondo, avevano deciso di trasferirsi a Marijoa con le rispettive famiglie. Qui queste famiglie costituirono un unico clan, ossia i Draghi Celesti. I 20 Re si consideravano tutti alla pari, e proprio per evitare che uno di loro emergesse come dittatore per dominare gli altri, avevano creato il trono vuoto. Intorno a questo piazzarono venti armi, per simboleggiare il giuramento di non sedersi mai su questo trono.

Nei 20 Regni che avevano perso le loro famiglie reali, furono scelti nuovi Re e le loro discendenze sono tutt’ora al governo. Quindi i 20 nomi di queste famiglie non figurano più nella storia dei paesi da dove provenivano. Cobra specifica che questo non era successo per Alabasta, in quanto la Regina Lily della casata Nefertari era conteggiata tra i 20 fondatori, ma non diventò un Drago Celeste. La dinastia Nefertari governa ancora proprio perché aveva deciso di ritornare ad Alabasta e proseguire il suo Regno. E si scopre che le armi sul trono non sono 20 ma 19.

Cobra vuole sapere più informazioni sulla Regina Lily, della quale l’unica storia di cui è a conoscenza è quella seguente al secolo Vuoto. Tuttavia non c’è nessuna menzione del nome della Regina, la quale non tornò mai ad Alabasta e fu suo fratello ad ascendere al trono.