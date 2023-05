Dragon Ball Super: la forma furiosa di Broly e Cheelai debuttano nel manga

Il manga di Dragon Ball Super, come tutti i fan sanno, sta affrontando un nuovo arco narrativo che adatta gli eventi del lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero. Di conseguenza, il nuovo capitolo del manga disegnato da Toyotaro ha finalmente mostrato il tanto atteso debutto di Cheelai nelle pagine dell’ultimo capitolo!

Dragon Ball Super: Super Hero sta quindi procedendo in un modo completamente nuovo attraverso il manga, oltre a rivisitare tutto quello che è accaduto durante il film. Ciò significa che il manga svilupperà di più alcune panoramiche che i fan volevano vedere più nel dettaglio. Queste includono delle scene sul pianeta di Beerus.

Il capitolo 93 di Dragon Ball Super si concentra ancora sul pianeta di Beerus, con Goku allena Broly a tenere a bada le sue emozioni per controllare il suo potere distruttivo. I tre Saiyan stanno perseguendo molte strade per migliorare e poter combattere di nuovo contro Black Freezer. E, come accade anche in Dragon Ball Super: Super Hero, Cheelai e Lemo si aggiungono ai tre guerrieri raggiungendoli sul pianeta di Beerus preparandogli pasti deliziosi.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DragonBallBLK. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

TOYO TOOK HIS PRECIOUS TIME CRAFTING CHEELAI HERE MY GAWD SHE IS BEAUTIFUL BEERUS STOOD NO CHANCE 😭 pic.twitter.com/KHanhlFJfM — BlackScape (@DragonBallBLK) May 16, 2023

E proprio come visto anche in Dragon Ball Super: Super Hero, Beerus prova da subito qualcosa di tenero nei confronti di Cheelai non appena posa gli occhi su di lei. Definendola carina, Beerus permette a Cheelai e Lemo di restare proprio per via dell’influenza che subisce da lei, mentre Lemo può cucinare per loro.

Riguardo Broly invece, il capitolo 93 ha rivisitato la forma aggressiva di Broly. Infatti gli eventi di Dragon Ball Super: Broly hanno trovato breve menzione nel manga in passato, ma senza mai ricevere un adattamento completo dell’arco come ora. Ma grazie all’arco attuale che vede Broly allenarsi con Goku e Vegeta sul pianeta di Beerus, tornano alla luce quegli eventi. In particolar si tratta di quelli legati alla forma furiosa di Broly.

Il capitolo 93 spiega perché Goku e Vegeta sono assenti con tutto quello che accade sulla Terra. Si sono diretti sul pianeta di Beerus per allenarsi dopo la sconfitta contro Black Freezer, portando anche Broly. Attraverso un flashback, il manga conferma che Broly ha liberato la sua forma furiosa durante l’allenamento con Goku e Vegeta, alla fine placato solo con la fusione dei due in Gogeta.

Fonte – Comicbook