Dragon Ball Super: il capitolo 93 anticipa uno scontro tra Goku e Broly

Il manga di Dragon Ball Super sta adattando gli eventi del lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero, anche se ci sono alcuni contenuti che si discostano da questo. Il film anime, uscito l’anno scorso, ha riscosso un importante successo e apprezzamento da tutti i fan del franchise. Ora con il presente articolo riportiamo che il prossimo capitolo del manga si concentrerà su Broly. Recentemente abbiamo infatti riportato che quest’ultimo debutterà nel manga e mostrerà una diversa trasformazione realizzata da Toyotaro.

Una nuova anteprima non solo anticipa una rivisitazione del combattimento tra lui e Goku in Super Hero. Ma pare anche che ci sarà un breve flashback di Dragon Ball Super: Broly.

A differenza di Dragon Ball Super: Super Hero, il film che ha dato continuità, seppur breve, a Broly all’interno del franchise shonen, il capitolo 93 cercherà di dare più spazio al leggendario Super Saiyan. Mentre Goku e Vegeta si allenano per padroneggiare ulteriormente rispettivamente l’Ultra Istinto e l’Ultra Ego, Broly sta lavorando per cercare di tenere sotto controllo la sua rabbia. Broly ha sicuramente un potere illimitato, ma per accedervi deve infuriarsi completamente. Proprio per questo sembra che il Saiyan abbia ancora molta strada da fare.

L’aggiornamento delle bozze del capitolo 93 arrivano dalla pagina Twitter dell’insider DbsHype. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dragon Ball Ball Super Chapter 93 Drafts (2/2). pic.twitter.com/aZHhuCx7Fj — Hype (@DbsHype) May 12, 2023

Quando Dragon Ball Super: Broly è arrivato in tutti i cinema, molti fan non erano a conoscenza del motivo per cui Goku e Vegeta si stavano allenando ferocemente sul pianeta di Beerus e Whis. I due guerrieri Z non hanno certo bisogno di una scusa per allenarsi, ma l’arrivo di Black Freezer alla fine dell’arco di Granolah, ha messo una certa urgenza ai due Saiyan per cercare di raggiungere un livello ulteriormente superiore. Ora sorge la domanda su come Broly potrebbe opporsi alla nuova trasformazione di Freezer.

Negli ultimi capitoli, il manga disegnato da Toyotaro ha arricchito gli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero. Se l’adattamento manga continua a seguire lo schema narrativo del film, i lettori possono aspettarsi il debutto nel manga di Gohan Beast e Orange Piccolo.

