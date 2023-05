Dragon Ball: i fan festeggiano il Piccolo e il Goku Day

I fan di Dragon Ball, come ogni anno, stanno celebrando due dei personaggi più importanti della serie. Stiamo parlando infatti del Goku e del Piccolo Day che ricade per entrambi il 9 maggio. Il franchise di Dragon Ball si sta avvicinando sempre di più al suo 40° anniversario, e Goku e Piccolo si sono resi protagonisti di diversi momenti iconici e importanti da quando la serie di Toriyama ha debuttato.

Il 9 maggio è ufficialmente noto tra gli appassionati come come “Goku Day”. La scelta di questo giorno è dettata dal significato delle due sillabe che compongono il nome “Goku”, Go e Ku. “Go” infatti è omofono Go che in giapponese corrisponde anche al numero cinque. Quindi questo è riferito al quinto mese dell’anno, ossia Maggio. Invece “Ku” diventa “Kyu”, cioè nove. Ecco perché il giorno del Saiyan è il 9 Maggio.

Pertanto ogni anno i fan celebrano in modo esilarante non solo il Goku Day per onorare il guerriero Saiyan preferito di sempre, ma lo fanno anche perché è contemporaneamente il Piccolo Day. Questa ricorrenza importante per tutti gli appassionati della serie, viene quindi celebrata con ogni tipo di tributo divertente e fantastico in tutto il mondo. E, nonostante siano passati diversi anni, c’è da dire che l’amore che i fan provano verso Goku e Piccolo non mostra segni di cedimento con il passare degli anni. La spiegazione è legata a tanti di quei momenti chiave della serie che li ha coinvolti, quindi non è sorprendente saperne il motivo.

A cominciare con le celebrazioni è la pagina Twitter ufficiale della Toei Animation.

Come mai il 9 maggio è anche considerato il Piccolo Day? Se questo giorno dell’anno è considerato anche il giorno di Piccolo, allora bisogna tornare indietro alla prima serie. Infatti il nemico principale e più pericoloso per Goku e il Pianeta Terra era Re Piccolo. E il padre dell’omonimo figlio, che abbandonerà le idee distruttive del padre successivamente, dichiarava proprio il 9 maggio il suo dominio sulla Terra.

It's also Piccolo Day in Japan! pic.twitter.com/SZAEfsMa3Q — Dragon Ball Perfect Shots (@DBPerfectShots) May 8, 2023

