One Piece, Netflix: il live action uscirà veramente nel 2023?

Le notizie riguardanti il prossimo live action Netflix dedicato a One Piece si stanno facendo sempre più concrete, vista la potenziale uscita della serie in questione fissata per il 2023.

Così come tutti gli altri appassionati, anche Oda ha ammesso che il lavori di post-produzione si stanno dilungando, vista anche la sua minuziosa precisione per quanto riguarda la sua opera, che ovviamente sta cercando di far quadrare al meglio all’interno di un altro medium.

Sicuramente questa è una grande responsabilità per la nota piattaforma streaming, dato che sta per trasporre in “real life” uno dei più grandi manga di sempre, capace di tenere incollati milioni di lettori in tutto il mondo grazie alla sua storia incredibilmente misteriosa e profonda.

Anche se l’uscita della prima stagione è prevista per quest’anno, così come leggiamo su Comic Book, il team di produzione ha confermato che la serie non sarà distribuita fino a quando Eiichiro Oda non sarà soddisfatto del risultato, visto che anch’esso sta lavorando sodo a tal proposito.

Durante l’ultima lettera pubblica di Oda a proposito della questione, l’autore ha confermato questo desiderio: fino a quando non sarà soddisfatto la serie non sarà pubblicata, anche se sempre a detta sua il team sta facendo il possibile per soddisfare tutte le sue esigenze e i suoi desideri.

One Piece, Netflix: Oda non approverà la serie fino a quando non sarà soddisfatto

“Visto che non sono una persona immortale, questa forse è l’ultima possibilità di portare One Piece all’interno di un live action come si deve, quindi voglio essere sicuro di ogni minimo dettaglio. Inoltre voglio che un prodotto del genere sia fatto nel momento in cui sono i pieno regime delle mie facoltà mentali e fisiche.

Netflix ha impiegato tanto tempo e molti soldi in questa serie, quindi fino a quando non sarà soddisfatto del risultato quest’ultima non sarà distribuita”.

