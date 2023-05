Demon Slayer è ormai una delle serie animate più seguite di sempre, specie se andiamo ad analizzare gli ultimi dati per quanto riguarda i “rating” dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive nipponiche.

Avevamo già parlato dell’enorme successo della prima puntata di questa nuova stagione, ma da come potete leggere quest’ultimo è andato avanti anche con le puntate successive.

Nonostante non abbiamo ancora i dati ufficiali per quanto riguarda gli “ascolti” delle varie piattaforme streaming, in Giappone appunto sono state condivise alcune percentuali interessanti, inerenti all’ultimo episodio della nuova stagione di Demon Slayer, precisamente il quinto.

L’ultimo episodio in particolare, ha avuto una valutazione stimata del 6,4% della popolazione della regione di Kanto che ha assistito alla prima di domenica 23 aprile. Potrebbe non sembrare molto, ma Demon Slayer ha battuto spettacoli come Detective Conan e One Piece.

Nonostante sembrino percentuali basse, ricordate anche l’enorme mole di programmi presenti in Giappone, senza contare l’ora tarda in cui l’anime viene trasmesso. Ovviamente per via dei suoi contenuti Demon Slayer viene trasmesso in seconda serata.

Demon Slayer 3 continua a macinare ascolti da urlo in Giappone

Sazae-san Fuji TV April 23 (Sun) 18:30 30 min.

8.0

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc Fuji TV April 23 (Sun) 23:15 30 min.

6.4

Detective Conan NTV April 22 (Sat) 18:00 30 min.

6.3

Chibi Maruko-chan Fuji TV April 23 (Sun) 18:00 30 min.

5.5

MIX Season 2 NTV April 22 (Sat) 17:30 30 min.

3.7

One Piece Fuji TV April 23 (Sun) 09:30 30 min.

3.4

Doraemon TV Asahi April 22 (Sat) 17:00 30 min.

3.1

Soaring Sky! Pretty Cure TV Asahi April 23 (Sun) 08:30 30 min.

3.0

Animated O-saru no George (Curious George) NHK-E April 22 (Sat) 08:35 25 min.

2.1

Oshiri Tantei NHK-E April 22 (Sat) 9:00 20 min.

Grazie anche ad ANN possiamo dare un’occhiata proprio alla lista degli anime più visti in Giappone, ovvero quello col rating più alto: da come potete vedere Demon Slayer si è accaparrato la posizione appena sotto Sazae-san Fuji TV, altro programma amato in territorio nipponico. Cosa ne pensate?

