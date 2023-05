Dragon Ball Super ha recentemente mostrato al suo pubblico una piccola pagina spoiler dove al centro è presente Broly, uno dei personaggi secondari che vanno a ornare questa nuova saga “Super Hero”, con al centro Gohan e Piccolo.

Prima degli avvenimenti più importanti di questa storia, se avete già visto il film sapete benissimo della presenza di Goku, Vegeta e Broly sul Pianeta di Beerus intenti ad allenarsi per battere la nuova forma di Freezer, cercando anche di migliorare l’aura spirituale e il controllo del loro ex-nemico Broly appunto.

Dopo la sua entrata all’interno della timeline principale, il furioso e potentissimo personaggio non ha ancora avuto tempo di mostrarsi al suo pubblico, anche se questa saga sembra essere un ottimo biglietto da visita a quanto pare, specie se andiamo ad analizzare la tavola in calce pescata da Comic Book.

Dopo numerose richieste dei fan nel corso degli anni questo incredibile Saiyan è stato finalmente inserito nella canonicità del franchise a partire dal 2018, quando nelle sale è uscito “Dragon Ball Super: Broly”. Da allora il personaggio ha fatto davvero poco, se non un piccolo cameo all’interno del film DBS: Super Hero.

Dragon Ball Super 93: prima pagina spoiler del capitolo

Dragon Ball Super Chapter 93 First Draft. More drafts release May 12th, 10AM JST pic.twitter.com/PIbB7eElDW — Hype (@DbsHype) May 8, 2023

Come sempre gli spoiler ufficiali non sono mai completi e quindi sono sempre e comunque delle bozze, ma allo stesso tempo non occorre un occhio esperto per vedere che nel capitolo 93 del manga il Saiyan andrà su tutte le furie, scatenando la potenza a cui siamo abituati da anni.

Ovviamente questo è un obiettivo molto caro a Goku e Vegeta, data l’importanza del controllo della forza che potrebbe rendere Broly uno degli alleati più potenti di sempre per i guerrieri Z; potrà essere lui l’arma vincente contro Black Freezer? Non ci resta che attendere e analizzare il tutto passo dopo passo.

Fonte Comic Book – Twitter