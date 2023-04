Il 5 aprile è il compleanno di Akira Toriyama, uno dei mangaka più influenti di sempre all’interno del panorama fumettistico nipponico e non. Nato a Nagoya nel 1955, l’artista divenne fin da subito uno degli autori più importanti della sua generazione, grazie a storie leggendarie come Dr. Slump e Dragon Ball appunto.

Che piaccia o meno, il mangaka è considerato uno dei pionieri del manga moderno, grazie alla sua rivoluzione negli anni ottanta all’interno del mondo dei battle shonen.

Con l’impostazione generale del suo Dragon Ball, Toriyama ha posto delle solide basi per il manga moderno, dato che sostanzialmente tutti i titoli odierni non avrebbero avuto vita, o meglio non sarebbero stati impostati nella maniera che conosciamo.

Tra i titoli ispirati dalla storia e lo stile di Akira Toriyama troviamo sicuramente Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail, passando per le storie moderne come Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, The Seven Deadly Sins, Black Clover e davvero tanti altri; la lista sarebbe quasi infinita, dato che ogni battle shonen ha attinto dalla “metrica” del sensei.

Akira Toriyama: Il papà di Dragon Ball compie 68 anni – La sua influenza è ancora tangibile

Stile, metrica, impostazione di tavole e storia, personaggi, power-up, trasformazioni e tanto altro ancora è stato tramandato da Akira Toriyama nel corso del tempo, segnando per sempre il mondo dell’arte sequenziale nipponica e non.

Anche se tra alti e bassi Dragon Ball ha sempre continuato la sua epopea, portando all’attenzione delle nuove generazioni una storia travolgente e passionale, dove tramite il suo enorme bagaglio culturale ha sempre saputo attingere dai posti giusti, anche se a detta di molti le nuove saghe stanno stancando, vista la loro ripetitività.

Questo potrebbe essere, certo, ma nulla nega l’importanza di questa storia immortale, non solo per quanto riguarda stile e disegni, ma anche considerando l’influenza e le basi all’interno del panorama mondiale, che ha attinto, sta attingendo e attingerà da quanto fatto dal sensei Toriyama, ormai un nuovo “Dio del Manga battle shonen”.

Rammentiamo che al momento è fissata una data di uscita per Sand Land, il prossimo film anime tratto da un manga one-shot di Toriyama del 2000.