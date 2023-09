Dopo l’annuncio in questi mesi dell’inizio della serie, sembra che Shonen Jump è pronta a chiudere una delle sue nuove serializzazioni: Tenmaku Cinema, così come possiamo leggere da Comic Book e il post Twitter in questione visibile nell’articolo. La storia ha pubblicato davvero pochi capitoli e infatti ha riempito solamente due volumi, dove il secondo è previsto in uscita anche fuori dal Giappone durante il periodo autunnale.

Questa è senza dubbio un grosso colpo per gli autori di Food Wars: Shokugeki no Soma. Yuto Tsukuda e Shun Saeki sono gli autori di Tenmaku Cinema, la storia in procinto di essere eliminata dalla storica rivista dove sono serializzate storie come One Piece e Jujutsu Kaisen.

Sostanzialmente il successo della serie culinaria Food Wars aveva posto delle ottime speranze alla rivista, senza contare anche la realizzazione di una buona serie anime che ha donato man forte al manga, senza dimenticare la valenza donata ai suoi autori.

Non abbiamo una giustificazione al riguardo della cancellazione, ma il post di annuncio pubblicato da @MangaMoguraRE recita: “Tenmaku Cinema” dei creatori di “Shokugeki no Soma”, Tsukuda Yuuto e Saeki Shun, terminerà nel prossimo numero il 41/2023 di Weekly Shounen Jump lunedì prossimo. Movie-Making Youth Romance su un adolescente che crea un film con l’aiuto dello spirito di un abile sceneggiatore e di una famosa attrice compagna di classe.”

Weekly Shonen Jump ha già cancellato una delle nuove serie della rivista

Un vero peccato anche perché sostanzialmente la serie in questione si poneva come un buon racconto con delle ottime prospettive future: Tenmaku Cinema è disponibile anche sull’app Shueisha MANGA Plus se volete donargli un’occhiata. La storia narra di Shinichi Hajime e la sua passione per il cinema (così come potete leggere dal titolo ndr).

La vita del ragazzo viene stravolta quando incontro il fantasma Tenmaku Takehiko, che senza manco a dirlo prende possesso di lui raccontandogli il suo sogno. Il fantasma vuole che Shinichi lo aiuti a passare a miglior vita girando il film che vorrebbe.

Fonte Comic Book