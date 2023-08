Black Clover: il messaggio di addio da Shonen Jump di Yuki Tabata

Il mangaka di Black Clover, Yuki Tabata, ha condiviso un messaggio di addio agrodolce indirizzato alla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Questo perché, come abbiamo già riportato, Black Clover abbandonerà Weekly Shonen Jump per passare alla serializzazione su un’altra rivista.

Black Clover al momento si trova nel suo arco finale, e i fan sono rimasti sorpresi quando hanno scoperto che avrebbe lasciato Shonen Jump prima ancora che si concludesse. Di fatto, con l’ultimo capitolo di Black Clover, è arrivato l’annuncio del trasferimento del manga su Jump GIGA per i suoi capitoli finali.

Quindi questo vuol dire che i capitoli di Black Clover non usciranno più settimanalmente, ma ora seguiranno un programma trimestrale su Jump GIGA. Di conseguenza, Yuki Tabata stesso ha lasciato un messaggio di addio alla rivista nella nota finale dell’autore compilata su Weekly Shonen Jump. Ha chiaramente ringraziato i fan per il loro costante appoggio. “Addio al mio felice inferno! A tutti coloro che hanno aiutato me e i fan, grazie mille!” scrive Tabata.

Con questo messaggio ha anche parlato del motivo legato al passaggio su Jump GIGA. Il mangaka ha spiegato che questo era dovuto alla sua salute e alla capacità di tenere il passo con la produzione settimanale. Infatti dopo i tre mesi di pausa, quando è tornato a lavorare su Black Clover, ha scoperto di iniziare ad avere difficoltà con la programmazione settimanale del manga. E quindi dopo molteplici discussioni con la redazione, è stato deciso il passaggio della serie su Jump GIGA.

“So che questa decisione improvvisa potrebbe essere uno shock per molti dei miei lettori. Mi dispiace tanto di non essere riuscito a terminare la serie su Weekly Shonen Jump. Ma credo che in GIGA sarò in grado di terminare la serie in un modo consono al mio ritmo attuale e che sia benefico per la mia salute” conclude Tabata.

Le motivazioni del mangaka sono chiare. Ma ci sarà sicuramente qualche fan deluso da questo passaggio su un’altra rivista, nel pieno dell’arco finale di Black Clover. Inoltre l’attesa sarà più lunga, infatti il manga tornerà con un nuovo capitolo quest’inverno. Al di là della reazione degli appassionati, la salute di tutti i mangaka va preservata e quindi la decisione presa non può che essere accettata.

Fonte – Comicbook