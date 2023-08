Boruto: Two Blue Vortex rivela la durata del salto temporale nel manga

Boruto è ufficialmente tornato dopo una lunga pausa con il primo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex che ha confermato quanto tempo è passato nel salto temporale dalla fine di Boruto: Naruto Next Generations.

La prima parte del manga di Boruto si è conclusa con 80 capitoli al suo attivo e un’anticipazione della fase successiva della serie. Le vicende del sequel di Naruto sono molto critiche, in quanto ora il protagonista è considerato il responsabile della scomparsa del settimo Hokage. Per questo adesso è fuggito dal Villaggio della Foglia.

Il suo obiettivo attuale è di allenarsi per farsi trovare pronto per il prossimo combattimento. Ma da allora è passato un po’ di tempo e con il presente articolo vogliamo riportare che il ritorno di Boruto ha specificato quanto tempo è passato dal time-skip.

Il salto temporale nel manga disegnato da Ikemoto era annunciato già dal primo capitolo della serie, e ora il momento è ufficialmente arrivato. E infatti il capitolo che segna il ritorno di Boruto: Two Blue Vortex, conferma che è passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo visto i protagonisti del manga.

Come rivelato da Sarada Uchiha, sono passati esattamente tre anni da quando Boruto Uzumaki ha lasciato il Villaggio della Foglia.

Il figlio di Naruto, prima della pausa del manga, stava lasciando il Villaggio della Foglia insieme a Sasuke Uchiha per allenarsi e diventare abbastanza forte da sconfiggere sia Code che Kawaki. In questo modo avrebbe rotto la tecnica di Ada per sistemare tutto e riportare ogni cosa alla normalità.

Il primo capitolo si Boruto: Two Blue Vortex conferma che il protagonista di è allenato per bene tre anni. E Code lo avrebbe inseguito per due anni. Ma gli ultimi momenti del capitolo preparano la fine di questo apparente periodo di calma all’interno di Konoha, con Code deciso ad invadere il villaggio.

Ha deciso che è stanco di inseguire Boruto dopo due anni e quindi vuole cercare di attirarlo. Invariabilmente Boruto non si sottrae e torna a mostrarsi per la prima volta dopo tre lunghi anni. E il suo aspetto è chiaramente cambiato.

Fonte – Comicbook