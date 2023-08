JOJOLands: prima cover ufficiale della nona parte del manga

JOJOLands è la nona parte de Le Bizzarre Avventure di JoJo, una delle serie seinen più amate e seguite di sempre. Il mangaka, Hirohiko Araki è un lavoratore instancabile ma soprattutto un fan della sue stessa opera. Infatti ha recentemente confessato che non smetterebbe mai di disegnare le storie dei Joestar, ed è infatti quello che sta facendo con adesso.

Riguardo l’anime, il futuro rimane un mistero dopo la conclusione dell’adattamento di Stone Ocean. Nonostante questo il manga ha introdotto una nuova generazione di Joestars. Parliamo dei fratelli Jodio e Dragona, che tentano di portare a termine rapine nel tentativo di prendersi cura della madre. Dopo una serie di capitoli rilasciati fino ad oggi, con il presente articolo riportiamo la cover del primo volume della nona parte del manga del franchise JoJo.

The JOJOLands segue le vicende di Jodio e Dragona, affiancati da altri due altri utenti di Stand, di nome Paco e Usagi. Il quartetto è già entrato in azione con la prima missione. E in questa fase del manga, Araki ha introdotto un personaggio già noto nel franchise. Parliamo di Kishibe Rohan, che con il suo ritorno inaspettato ha sconvolto tutti i fan. Questo perché era proprio il mangaka ad essere in possesso del diamante inestimabile che stavano cercando. Fortunatamente, il quartetto è riuscito a rubare il diamante superando Rohan, evitando anche di arrecargli qualsiasi tipo di danno.

La cover del primo volume di The JOJOLands non si concentra solo su Jodio, ma anche sull’isola delle Hawaii che lui chiama casa. Nel primo capitolo della serie, Hirohiko Araki ha dichiarato che The JOJOLands mostrerà come l’ultimo Joestar riuscirà a diventare un uomo ricco. Sebbene abbiamo già visto alcune scene di azione, bisogna ancora vedere chi sarà il principale antagonista di questo ultimo arco. L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider AniNewsAndFacts. Di seguito il contenuto:

"The JOJOLands" Volume 1 Cover Art by Hirohiko Araki. pic.twitter.com/IsWyhoNoXm — Anime News And Facts (@AniNewsAndFacts) August 13, 2023

Al momento non abbiamo modo di sapere quando The JOJOLands arriverà sul piccolo schermo. Una volta che la storia di Jolyne Cujoh si è conclusa su Netflix, David Production deve ancora confermare se svelerà una nuova stagione che, molto probabilmente, seguirà la storia di Steel Ball Run. Essendo il prossimo arco dopo Stone Ocean, Steel Ball Run è considerato uno dei migliori capitoli del franchise e sarà un grande evento quando arriverà sullo schermo.

Fonte – Comicbook