JoJo: Hirohiko Araki dice la sua sul live-action di Kishibe Rohan

Le bizzarre avventure di JoJo è una delle serie più avvincenti e seguite di sempre. Oltre al manga e all’adattamento anime, la serie ideata da Hirohiko Araki ha ricevuto diversi adattamenti live-action in passato. Infatti nel 2017 ha debuttato il film live-action Le Bizzarre Avvenure di JoJo: Diamon Is Unbreakable Capitolo 1, seguito da Kishibe Rohan sugli schermi televisivi giapponesi. Quest’estate, il personaggio preferito di Hirohiko Araki, Kishibe Rohan, debutterà nei cinema giapponesi esplorando il Louvre. Si intitolarà infatti Rohan al Louvre e oggi vogliamo riportare che Araki stesso ha recentemente colto l’occasione per dire la sua sul personaggio e degli adattamenti che l’hanno reso così popolare.

In un nuovo opuscolo promozionale pubblicato per il film, Araki ha detto che la serie originale di Kishibe Rohan è una raccolta di brevi storie manga, Ma tutto ciò che è raffigurato è un conflitto tra personaggi che hanno la sensazione di esistere veramente in questo mondo. “Ogni personaggio vive seguendo i propri valori, sono forti ed è pericoloso avvicinarsi a loro con noncuranza” dice il mangaka. Riguardo il protagonista, Kishibe Rohan, sappiamo che è un mangaka. Ma nel live-action assume più il ruolo di un detective. Infatti non solo risolve misteri, ma alla fine è costretto a combattere contro se stesso.

Araki ha poi continuato a parlare della prossima uscita nelle sale, affermando altri progetti live-action abbiano agito da precursore per Rohan al Louvre. Il mangaka ha affermato che sente di essere fortunato per via degli attori di talento ai quali lavorano. “Credo che non si tratti solo di abbinare il lavoro originale, ma piuttosto di come gli attori approcciano i loro ruoli” aggiunge Araki. Ha l’impressione che questi esistano davvero dall’altra parte dello schermo, facendogli dimenticare il lavoro originale. Un lavoro determinante svolgono i costumi che indossano e la musica. Questa coinvolge e intensifica ulteriormente l’atmosfera. Conclude dicendo di essere sicuro del fatto che i personaggi lasceranno un’impressione profonda nel cuore di tutti coloro che guarderanno Rohan al Louvre.

Al momento, non abbiamo modo di riportare una data o una finestra di uscita italiana. Tuttavia, visto lo spesso della serie è probabile che debutterà presto anche in Occidente. Riguardi Rohan, ricordiamo che è apparso anche nella nona parte di JoJo, intitolata The JOJOLands.

