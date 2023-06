Avengers Inc: Wasp diventa una detective nella nuova serie

Dopo aver scritto Janet Van Dyne nella recente miniserie celebrativa Wasp, Al Ewing torna sul personaggio con la nuova serie regolare Avengers Inc.!

In uscita a settembre, questa nuova serie scritta da Ewing per le matite di Leonard Kirk vedrà Janet Van Dyne immersa in un’inedita atmosfera noir, coinvolta in cospirazione mortale che affonda le sue radici nei fantasmi del passato degli Avengers e che solo la fondatrice Wasp può risolvere. Ma non sarà sola, perché troverà un nuovo partner in Victor Shade!

I fan di lunga data forse avranno riconosciuto questo nome: si tratta del vecchio “alias” utilizzato da Visione in una miniserie in cui, durante il suo periodo “bianco”, affrontava una sua controparte malvagia proveniente da un’altra dimensione.

Solving mysteries. Avenging murders. 🔍 This September, The Wasp leads a sleuthing new team to crack the case of a deadly conspiracy in ‘Avengers Inc.’ by Al Ewing and Leonard Kirk. Find out more here: https://t.co/A6owt85yvF pic.twitter.com/zHh6BetN7m — Avengers (@Avengers) June 9, 2023

Che sia proprio questo “Anti-Visione” il coprotagonista di Avengers Inc.?

Questo ex alias di Visione riappare misteriosamente proprio quando Janet scopre una serie di omicidi di supercriminali. Riuscirà a guidare Wasp verso la verità o il suo aspetto familiare nasconde proprio gli indizi di cui Janet ha bisogno per risolvere il caso?

I lettori possono aspettarsi guest star a profusione mentre la serie procederà al cardiopalma. La serie avrà anche collegamenti diretti con l’altra serie regolare Avengers di Jed MacKay e C.F. Villa.

Il suo nome è Janet Van Dyne. È un’eroina. È una celebrità. Sta dando la caccia a un assassino. Il suo nome è Victor Shade. È un cattivo. È un enigma. È appena stato ucciso. E insieme, vogliono risolvere ogni mistero dell’Universo Marvel… a partire dal loro.

“AVENGERS INC. prende il cuore pulsante e ronzante dei Vendicatori originali, lo unisce a un uomo misterioso non morto con un’identità così segreta che nemmeno lui la conosce, e li manda entrambi a risolvere i più incredibili, fantastici e inquietanti misteri che l’Universo Marvel possa offrire!” ha dichiarato Ewing, mentre Kirk ha aggiunto: “Non so cosa si possa dire di AVENGERS INC. senza rovinare nulla ai lettori. Posso dire che si tratta di una rivisitazione divertente e intrigante di alcuni personaggi familiari, che privilegia le abilità investigative rispetto alla superforza, l’arguzia rispetto ai raggi oculari e l’astuzia rispetto a piccole creature pelose geneticamente mutate. Al sta facendo un ottimo lavoro e io mi sto divertendo molto. Spero che anche il pubblico si diverta“.