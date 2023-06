Il codice segreto per vedere i primi 5 minuti di Secret Invasion

In attesa dell’uscita di Secret Invasion, la nuova serie dei Marvel Studios tra due settimane su Disney+, sui social media si è svolta una caccia al tesoro che ha fornito un codice per sbloccare un file criptato su un sito web sicuro.

Senza l’aiuto dello stesso Nick Fury (dov’è?), spetta agli spettatori districare la matassa per avere un assaggio di ciò che ci aspetta nell’avvincente serie.

L’Invasione Skrull è iniziata. Date un’occhiata all’immagine completa qui sopra: riuscirete a decifrare il codice?

Niente paura, se non riuscite a decifrare il codice, vi sveleremo tutto dopo questa breve sinossi di Secret Invasion.

In Secret Invasion, ambientato nell’attuale MCU, Fury viene a conoscenza di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è fatto una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l’imminente invasione Skrull e salvare l’umanità.

L’immagine rimanda al sito internet theinvasionhasbegun.com che richiede l’inserimento di una password.

Dagli indizi presenti sull’immagine possiamo identificare il codice rsd3px5n7s che, una volta inserita, ci permette di visualizzare una scena dal primo episodio di Secret Invasion.

In questa scena vediamo l’agente Everett K. Ross (già incontrato in Captain America: Civil War, Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever) dialogare con un informatore che lo informa di come sia in atto un attacco segreto alla Terra.

Azioni terroristiche apparentemente slegate tra loro farebbero parte di un disegno atto a fa scoppiare conflitti tra nazioni che lascino indifesa l’umanità di fronte all’infiltrazione degli Skrull: la Secret Invasion è iniziata, e solo Nick Fury può fermarla!

No backup. Only Fury. In two weeks, Samuel L. Jackson returns in #SecretInvasion, streaming June 21 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/lvpzzLEHtw — Secret Invasion (@SecretInvasion) June 7, 2023

Secret Invasion debutterà il 21 giugno su Disney+ con Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, con Emilia Clarke e Olivia Colman, e Don Cheadle.

Ali Selim dirige la serie e ne è produttore esecutivo, insieme agli altri produttori esecutivi Kevin Feige, Jonathan Schwartz, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Samuel L. Jackson, Ali Selim, Kyle Bradstreet e Brian Tucker. Kyle Bradstreet è anche lo sceneggiatore capo, mentre Jennifer L. Booth, Allana Williams e Brant Englestein sono i produttori co-esecutivi.