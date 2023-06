Eiichiro Oda con il suo One Piece è riuscito a creare un mondo davvero vasto, quasi infinito, dove i misteri e i tasselli di un puzzle sempre più grande e incomprensibile sono all’ordine del giorno, nonostante ormai la storia si stia avviando verso la fine.

Tra i segreti più grandi e curiosi troviamo sicuramente quello della “D” presente all’interno del nome di numerosi personaggi, compreso quella del protagonista Monkey D. Luffy. Ora nel nuovo capitolo abbiamo alcuni indizi a proposito della Volontà della D, dove al suo interno vengono inseriti anche altri nomi sconosciuti fino ad ora.

Durante il tanto atteso flashback del Reverie Oda ha voluto concentrarsi sul Re di Alabasta, mostrando al suo pubblico il discorso di quest’ultimo con il Grande Im, in presenza dei Cinque Anziani e dei Draghi Celesti.

Qui Re Cobra ha confermato di essere un discendente della “D”, insieme al primo sovrano della nazione Nefertari Lili.

Una delle teorie dei fan è stata quindi confermata e proprio nel capitolo 1085 abbiamo conferma che la discendenza della D è cominciata proprio grazie a Lili, così come leggiamo su CB.

A proposito di questa “Volontà” non sappiamo ancora molto, anche se Im ha confermato che quest’ultima non è una discendenza di sangue, visto che parliamo invece di destini legati. Tutti i personaggi con la D nel nome infatti, non sono parenti di sangue, ma sostanzialmente sono destinati a cambiare il mondo per diventare qualcosa di grande.

One Piece 1085 rivela nuovi possessori della “D” (SPOILER)

I membri della Volontà di D infatti provengono da un popolo che si è rivoltato al Governo Mondiale durante il Secolo Vuoto, quindi anche per questo chiunque appartenga a questa discendenza è destinato a partecipare a degli eventi che come già accennato cambieranno il mondo. Se ci facciamo due conti abbiamo già visto che è così.

Cosa ne pensate? Su MangaPlus trovate il capitolo da leggere legalmente. La serie si fermerà in estate per circa 1 mese.

Fonte Comic Book