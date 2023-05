The JOJOLands: il nuovo capitolo rivela novità importanti su Rohan!

The JOJOLands è la nona parte della famosissima e amata serie scritta e disegnata da Araki, che ha debuttato quest’anno. Il mangaka nel corso della sua carriera ha introdotto tanti personaggi uno più originale dell’altro. Tuttavia è chiaro che ha un personaggio secondario preferito per quanto riguarda i Joestars. Kishibe Rohan, il mangaka che ha debuttato nella sonnolenta cittadina di Morioh della serie Diamond Is Unbreakable, ha ricevuto una serie spin-off e un adattamento live-action.

Come abbiamo avuto già modo di riportare, Araki lo ha disegnato anche nella nona parte, attualmente in corso, ossia The JOJOLands. Con il presente articolo vogliamo riportare che il quarto capitolo della serie ha rivelato una sorprendente novità sul personaggio.

Prima di proseguire vogliamo comunicare che il presente articolo conterrà delle anticipazioni. Quindi consigliamo a coloro non interessati a scoprire gli sviluppi di The JOJOLands di non proseguire con la lettura.

L’apparizione di Rohan in questo ultimo arco ha rappresentato una vera svolta per molti. Questo perché le trame precedenti di Steel Ball Run e Jojolion hanno esplorato nuove realtà al di fuori dell’universo originale di JoJo. Sebbene in questo nuovo universo ci siano volti familiari, questi hanno presentato un aspetto, stand e nomi decisamente diversi. Infatti quando Kishibe Rohan è tornato in The JOJOLands, molti fan si sono chiesti se si trattasse dello stesso mangaka dell’universo originale o di una nuova versione del personaggio.

In questo nuovo capitolo, Rohan si imbatte in Dragona, Usagi e Paco, interessati a rubare l’inestimabile diamante mentre si imbattono in uno Stand mortale che potrebbe o non potrebbe essere collegato a un gatto domestico. Volendo saperne di più sui ladri, Rohan scatena il suo tradizionale Stand, Heaven’s Door. Ricordiamo che attraverso questa abilità, chiunque osservi lo Stand ne rimane vittima. Il corpo, in particolare il viso, può essere sfogliato come un libro. Tutte le notizie che lo riguardano possono essere conosciute dal portatore e quindi Rohan cerca di scoprire le identità e l’obiettivo dei ladri. Quindi Rohan oltre ad apparire esattamente come i fan l’hanno sempre visto, si serve dello stesso Stand.

Sfortunatamente, non si sa ancora quando ci sarà un’uscita internazionale di The JOJOLands. Ma, basandoci popolarità del franchise, molto probabilmente è solo una questione di tempo prima che Jodio e Dragona giungano in Occidente.

Fonte – Comicbook