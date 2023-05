One Piece: Oda doveva disegnare la morte di Ace per la crescita di Rufy e della serie

Uno dei momenti più tragici di One Piece è sicuramente la morte di Portuguese D. Ace, il figlio di Gol D. Roger e il comandante della 2ª divisione dei Pirati di Barbabianca. Rufy aveva un legame speciale con Ace in quanto erano cresciuti insieme e avevano condiviso anni di crescita importanti dove legarono fraternamente anche con Sabo.

Recentemente abbiamo riportato come Oda stesso non sia molto favorevole a uccidere uno dei suoi personaggi. Infatti per lui ogni vittoria deve essere festeggiata con grandi risate e gioia e se uno dei personaggi perde la vita quell’atmosfera non può esserci. Tuttavia, nonostante ciò, in tutte le serie manga è necessario dare uno strappo, rendere un momento memorabile e indelebile non solo in termini di vittorie o gloria ma anche in termini di lutto. Ed è quello che ha fatto Oda durante l’arco di Marineford che ha visto la morte di Ace.

Era una scelta che doveva fare e sviluppare necessariamente e Oda stesso ne ha spiegato il motivo. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda (2018): I was really concerned about Ace's death. In order for Luffy to move forward, he had to go through a big ordeal. The reaction of the readers was beyond my imagination. It was something I had to overcome with Luffy. You can't do a long series just for fun.😥 — sandman (@sandman_AP) May 13, 2023

Come si può vedere, nel 2018 Eiichiro Oda confessava di essere realmente preoccupato per la morte di Ace. Ma era necessaria affinché Rufy andasse avanti e potesse crescere, anche se questo lo aveva costretto ad affrontare un grande calvario. Per quanto riguarda i fan invece, sicuramente il mangaka non si aspettava che la reazione dei lettori fosse così intensa. Ma era qualcosa che doveva necessariamente fare proprio per la crescita del protagonista principale e per la serie. Non a caso Oda diceva che non è possibile disegnare una serie così longeva solo per far divertire.

E sicuramente prima di quel momento, One Piece non aveva mai presentato un momento così triste, logorante e appunto inaspettato. Ora il manga si trova nel suo arco narrativo finale e non è affatto da escludere che una situazione simile possa accadere ad un altro personaggio amato dai fan. Al momento non ci sono aggiornamenti su Rufy da diversi capitoli poiché Oda sta esplorando le vicende di altri personaggi importanti ma che mancavano da diverso tempo.