One Piece: Oda riporta novità su Sabo e sul Reverie

Il manga di One Piece procede con un ritmo spedito e intenso da quando ha dato il via al grande arco narrativo della saga finale della lunga serie di Eiichiro Oda. E dopo la Golden Week in Giappone, il manga è tornato con un nuovo capitolo interessante che ha rilasciato novità importanti su Sabo, il capo di stato maggiore dell’Armata rivoluzionaria.

Infatti l’ultima volta che Sabo è apparso nel manga, si trovava nel Regno di Lulusia. Da qui era riuscito a mettersi in contatto con la base dell’Armata Rivoluzionaria. In questa fase del manga era riuscito a chiarire a tutti, soprattutto a Dragon, la sua innocenza legata alla morte del Re Nefertari Cobra. L’omicidio del padre di Bibi è accaduto in seguito al Reverie e tutte le colpe di questo grave fatto erano ricadute su Sabo, che si trovava effettivamente lì.

LEGGI ANCHE:



Pokémon Horizons rivela nuovi dettagli su una nuova Poké Ball

Ma in seguito riesce a dire, collegandosi con un lumacofono con Dragon e tutti gli altri, che non era lui il colpevole. Era persino pronto a raccontare quello che era realmente accaduto durante il Reverie. Ma ad un tratto il Regno di Lulusia, dove si trovava l’ultima volta che era comparso nel manga, venne completamente cancellato. Non si sapeva se fosse morto o sopravvissuto.

Ma il capitolo 1082 di One Piece rivela che Sabo è riuscito a sopravvivere ed è tornato alla sede dell’Armata Rivoluzionaria, nel Regno di Kamabakka. Tutti erano in gran pensiero per lui e quindi lo riaccolgono con grande gioia. Spiega che se non aveva fatto sapere nulla delle sue condizioni perché se l’avesse fatto, avrebbero intercettato le sue chiamate.

Sabo è riuscito a scappare e quindi a salvarsi, salpando su una nave di quel Regno e con sé ha portato alcuni abitanti sopravvissuti. Quindi ora altri membri si sono uniti alla causa.

Alla fine del capitolo, Sabo siede con Dragon e Ivankov. Prima parlano di quello che è successo a Kuma, che, come abbiamo riportato, si era precipitato a Marijoa improvvisamente. Sabo è intenzionato a svelare le novità legate a quello che è successo a Marijoa solo a Dragon e Ivankov perché afferma che dirlo ai comandanti potrebbe metterli addirittura in pericolo. Si conclude così il capitolo 1082 e non resta, dunque, che aspettare quello successivo.