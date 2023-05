Pokémon Horizons rivela nuovi dettagli su una nuova Poké Ball

La serie Pokémon ha ormai fatto il suo debutto con la nuova serie animata che vede per la prima volta dopo oltre 20 anni, due protagonisti principali diversi. Tutti ormai sanno dell’addio di Ash e Pikachu e infatti la serie ha avuto modo di presentare i due nuovi protagonisti chiamati Liko e Roy. La particolarità dei due personaggi è che entrambi possiedono degli oggetti misteriosi. Liko ha un ciondolo, mentre Roy una Poké Ball che non si apre.

Ma con il presente articolo abbiamo modo di riportare qualche informazione in più su come funzionano le Poké Ball. Grazie ad una nuova anteprima della serie Pokemon Horizons, è possibile scoprire come appare l’interno di una Luxury Ball, e sembra che Quaxly si stia divertendo molto.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale dei Pokémon. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere sopra, il promo dell’anime mostra una sfera il cui interno è lusso, sezionata in due per rivelare le sue viscere. Possiamo vedere Quaxly seduto su un divano come se fosse in una specie di discoteca. E il look che lo caratterizza dimostra quanto possano essere stravaganti queste sfere di lusso.

Ovviamente, questo tipo di allestimento è ricco di dettagli, ma questo arredamento sfarzoso fa proprio al caso di Quaxly. Ora, la domanda che i fan si potranno porre è se tutte le Luxury Ball abbiano questo aspetto all’interno. In questo caso si tratta semplicemente del gusto unico di Quaxly nel design che l’ha portato a dare vita a questa sfera?

O il design è sempre così stravagante? Non si può escludere che la personalità e i desideri di un Pokémon si manifestino all’interno di una Luxury Ball per assicurarsi che il suo interno sia adatto a loro. Da questa anteprima legata all’interno di questa sfera particolare, non possono che nascere alcune domande tra i fan.

Al momento non è possibile guardare Pokémon Horizons in quanto va in onda settimanalmente in Giappone e non ci sono novità su una data o finestra di uscita potenziale al di fuori del Paese del Sol Levante.

Fonte – Comicbook