Oshi no Ko è un successo senza fine, e dopo l’inizio della prima stagione anime è seguito anche il successo su MangaPlus, la piattaforma ufficiale di Shueisha l’editore dove al momento la storia è serializzata. Lì il manga è slittato subito in testa alle classifiche superando anche storie seguitissime come My Hero Academia.

Il “botto” di Oshi no Ko è avvenuto dopo una premiére di 90 minuti, dove al centro di tutto compariva una complessa e sfaccettata storia inerente al mondo delle idol, smascherando e descrivendo nel complesso, in maniera diretta la vita di una di queste cantanti, da anni al centro dell’intrattenimento nipponico.

Come spesso accade più una cosa attira più se ne vorrebbe, quindi il pubblico si è già chiesto la durata di questa prima stagione animata, avendo una conferma di recente: così come leggiamo su Comic Book e il tweet di @animetv_jp, Oshi no Ko avrà ancora 11 episodi senza ancora una conferma della seconda stagione.

Anche questa è sicuramente molto attesa dal pubblico, ma dovranno aspettare prima di ricevere tale conferma. Visto l’incredibile successo anche del manga probabilmente la storia continuerà viste anche le numerose diramazione che quest’ultima potrebbe prendere nel corso del tempo.

Oshi no Ko: confermato il numero di episodi della prima stagione anime

Come spesso accade questo genere di anime arrivano su Crunchyroll, mentre a questo giro probabilmente arriverà su Disney Plus, anche se al momento non abbiamo ancora conferma.

Una pagina in inglese è infatti apparsa sulla versione americana della piattaforma streaming, anche se come accennato non sappiamo ancora nulla per un’ eventuale uscita nostrana.

Diretto da Daisuke Hiramaki e Chao Nekotomi per Doga Kubo con Kanna Hirayama come character designer, l’anime Oshi no Ko ha avuto un successo incredibile, trascinandolo anche sulla piattaforma MangaPlus, dove al momento potete leggere legalmente in inglese la controparte cartacea.

Fonte Comic Book