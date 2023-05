Lo ONE PIECE non si può spiegare, lo dice Eiichiro Oda

Ancora una volta Eiichiro Oda parla dello ONE PIECE, il celebre tesoro di Roger, il Re dei pirati. Ci siamo spesso chiesti cosa fosse e ovviamente l’autore di certo non può anticipare nulla, giusto per non rovinare la sorpresa al suo pubblico sempre attento a tutti i possibili dettagli sparsi dall’artista all’interno della sua storia.

Il vero tesoro è il viaggio che ci ha condotti insieme fino a qui? Forse troppo semplice, viste le premesse di Oda al riguardo: Laugh Tale, le Armi Ancestrali, i Cinque Astri di Saggezza, la Marina, Il Governo Mondiale, tanti quesiti, poche risposte nonostante siamo ormai entrati nella saga finale.

Gli indizi sono tanti e alcuni sembrano maledettamente vicini a quello che il sensei vuole raccontarci, anche se in cuor nostro sappiamo benissimo che probabilmente non è così. Il sempreverde profilo Twitter @Sandman_AP ha condiviso ancora una volta un post diventato virale, dove espone una dichiarazione di Oda del 2019.

Oda(2019): One Piece is not a *bond of Straw Hats*. I hate that kind of thing. When I was a kid, I was not happy with the ending of The Wizard of Oz, that the adventure is itself a treasure. That story was unacceptable. Luffy has a great journey, so give him a proper treasure.👑 pic.twitter.com/3a3fZy3Ue3

