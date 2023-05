One Piece: condiviso un disegno del papà di Eiichiro Oda

One Piece è un’opera maestosa e dietro di essa è presente un’artista davvero degno di nota, capace di inserirsi in un mondo come quello dei mangaka davvero arduo.

Fin dalla tenerà età il sensei ha dato il meglio di se, mostrando al mondo tutto il suo talento derivato da un qualcosa di artisticamente naturale, nonostante nel corso del tempo il suo stile è mutato molto.

Qualche settimana fa abbiamo pubblicato sul nostro sito un articolo contenente un vecchio disegno del maestro Eiichiro disegnato alla tenera età di 15 anni, successivamente appeso all’interno della sua scuola per mettere in mostra il talento giovanile di Oda.

Ora, sempre tramite il profilo @Sandman_AP abbiamo l’opportunità di ammirare un’illustrazione del padre di Oda, confermando il come il talento spesso viene tramandato non solo con i geni, ma anche con la passione, la dedizione e tutto quello concerne a questo genere di talento.

Lo stile del quadro è molto singolare e ricorda una sorta di astrattismo lontano da quanto fatto da Oda, distinguendo così totalmente i suoi stili. Il disegno ritrae le montagne e i fiumi tipici di alcune città giapponesi, come ben sapete spesso immerse nella natura e nella calma più totale.

Here is a drawing by Oda's father, Seiichiro Oda. It is on display in Oda's studio.✨ Eiichiro means glorious firstborn son and Seiichiro means energetic firstborn son. BTW, Akira Toriyama means *bright bird mountain* as in his *Bird* Studio. pic.twitter.com/vj62MCryqy

