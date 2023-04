One Piece è una delle opere più importanti al mondo, e come tutte le grandi storie ha abbracciato nel corso degli anni milioni di appassionati in tutto il mondo, creando così una community davvero invalicabile, indistruttibile.

Questo successo è arrivato anche nel passato di Oda, così come leggiamo tramite il profilo Twitter @Sandman_AP, noto tra gli appassionati proprio per via della condivisione di queste chicche altrimenti inarrivabili in terra nostrana.

Infatti da come vediamo in calce la vecchia scuola media frequentata dall’autore di One Piece ha affisso un suo disegno di quando aveva 15 anni, mostrando allo stesso tempo anche il suo incredibile talento in giovane età: “Ecco il disegno di Oda quando aveva 15 anni. Ora è in mostra nella sua scuola media“.

Da come potete vedere in calce probabilmente l’illustrazione è stata fatto durante una lezione di disegno dal vero, dove gli alunni tramite gli oggetti presenti davanti ai loro occhi, rappresentano nella maniera più reale possibile la composizione, che per l’occasione aveva degli strumenti musicali.

Da come vediamo infatti il giovane Oda aveva disegnato per l’occasione una chitarra, una tromba con accanto delle bottiglie molto eleganti con dietro uno sfondo scuro, capace di creare anche all’ora un alone di mistero e oscurità.

Oltre il tratto possiamo notare anche la sua bravura nel gestire le varie tonalità di colore e sfumature, esecuzione comunque complessa per un ragazzino di quella età; come ben sappiamo non parliamo di una persona normale, ma di un genio, un talento esploso fin dalla giovane età per ovvi motivi.

Here is Oda's drawing when he was 15 years old. It is now on display at his junior high school. 🥰 pic.twitter.com/9rZ9GPd2ct — sandman (@sandman_AP) April 24, 2023

Ora quest’opera fa parte di una sorta di mostra presente nella scuola, volta anche a onorare tutti i talenti presenti nell’istituto, oltre che rammentare il talento di Oda fin da ragazzino. Cosa ne pensate di questo piccolo capolavoro? Ovviamente è sempre bello scoprire questi piccoli segreti a distanza di anni.

Fonte Twitter