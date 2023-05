Masashi Kishimoto è uno dei mangaka più importanti del mondo legato ai manga e che è riuscito a conquistare tantissimi appassionati sparsi in tutto il mondo grazie al suo manga shonen, Naruto. Quest’ultimo è il manga che ha consacrato Masashi Kishimoto, debuttando sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha il 4 ottobre 1999. La storia del ninja biondo si è poi conclusa il 10 novembre 2014 e Kishimoto ha lavorato al suo manga per 15 anni. Il successo riscosso in Giappone è definito da numeri impressionanti.

Basti pensare che il volume 51 del manga ha raggiunto i 100 milioni di copie stampate, diventando in questo modo il quinto manga di Shonen Jump a raggiungere questa cifra. Successivamente, nel corso degli anni, Naruto ha raggiunto ulteriori traguardi. Ad esempio nel 2012 supera i 126 milioni di esemplari venduti, scavalcando serie iconiche come Slam Dunk, diventando la quarta serie per volume di vendite nella storia di Weekly Shonen Jump.

In altre parole Naruto è uno dei manga più venduti in assoluto in tutto il mondo, dietro One Piece, Golgo 13 e Dragon Ball. Spesso si tende a parlare tanto del manga, ma poco del mangaka. E in questa discussione il nostro obiettivo è quello di individuare e analizzare le 7 curiosità da sapere su Masashi Kishimoto.

Naruto: 7 curiosità da sapere su Masashi Kishimoto

I numerosi “fallimenti” prima di Naruto Il suo stile è più adatto ad un manga seinen Ha omaggiato Dragon Ball con il Demone a quattro code Il suo matrimonio ha influenzato la storia di Minato e Kushina Le scene romantiche lo imbarazzano Ha un fratello gemello mangaka Il suo cibo preferito è proprio il Ramen

7) IL SUO CIBO PREFERITO È IL RAMEN

Tutti sono a conoscenza del fatto che il cibo preferito di Naruto sia il ramen, ma forse non tutti sanno che è proprio il cibo preferito di Kishimoto. Quindi il mangaka ha trasmesso il suo amore per questa specialità culinaria giapponese al suo protagonista, che prende proprio il nome da un ingrediente del ramen. Quanto l’amore di Naruto per il ramen rispecchia Kishimoto e aggiungiamo anche che il ristorante della serie, Ichiraku, esiste davvero anche nella vita reale. Infatti Kishimoto ne ha frequentato uno con lo stesso nome durante i suoi anni alla Kyushu Sangyo University.

6) HA UN FRATELLO GEMELLO MANGAKA

Masashi Kishimoto ha un fratello gemello di nome Seishi Kishimoto. Nati entrambi l’8 novembre 1974, i due hanno da subito condiviso un interesse per anime e manga fin da bambini. Infatti sono entrambi cresciuti guardando Kinnikuman e Dragon Ball. Il loro reciproco interesse non si è fermato a una semplice passione, poiché entrambi sono diventati mangaka e si può notare uno stile artistico similo. Masashi ha raggiunto molto più successo a livello mondiale rispetto a Seishi, che ha però lavorato per 7 anni sul manga intitolato 666Satan.

5) LE SCENE ROMANTICHE LO IMBARAZZANO

Nei manga shonen non è facile trovare momenti romantici tra personaggi, e in Naruto è proprio così. Soprattutto verso la fine del manga, i personaggi sono coinvolti in relazione romantiche come Naruto e Hinata e Sasuke e Sakura. Tuttavia questo sviluppo avviene molto improvvisamente, e questo perché Kishimoto non ha mai dato molta importanza a questo aspetto. Il mangaka ha ammesso che scrivere storie d’amore lo imbarazzava molto. E questo trova conferma nei momenti conclusivi del manga, che mostrano le principali relazioni ufficiali dei personaggi. Kishimoto ha comunque dato spazio a Naruto e Hinata. Prima nello scontro contro Pain, con Hinata dichiara il suo amore, e poi nella Guerra Ninja, con i due che ninja che si tengono per mano. Il primo bacio tra i due si vede in The Last: Naruto the Movie, ma Kishimoto ha dichiarato che difficilmente sarebbe riuscito a guardare la scena del bacio.

4) IL SUO MATRIMONIO HA INFLUENZATO LA STORIA DI MINATO E KUSHINA

Si sa molto poco della vita privata di Kishimoto, tuttavia possiamo riportare che nel 2003 si è sposato e ha avuto un figlio. Questa svolta nella sua vita ha influenzato direttamente il modo in cui ha poi scritto la storia di Minato e Kushina. Infatti ha deciso di costruire una storia più ampia e rendendoli più eroici e altruisti.

3) HA OMAGGIATO DRAGON BALL CON IL DEMONE A QUATTRO CODE

Fin dalle elementari, Kishimoto rimase colpito dai disegni di Dragon Ball e passava il tempo a disegnare tutti i personaggi che vedeva in televisione. Quindi il manga di Toriyama ha influenzato pesantemente l’evoluzione della sua passione in lavoro vero e proprio. Infatti il mangaka ha deciso di omaggiare Dragon Ball disegnando un personaggi di Naruto che si chiama proprio Son Goku, il Demone Gorilla. Si tratta appunto di un gorilla con quattro code ed è uno dei cercoteri appartenenti al Villaggio della Roccia. In passato è stato sigillato all’interno di Roshi. Il design del demone a quattro code si ispira all’aspetto che Goku assume quando diventa oozaru e le code sono quattro proprio come la sfera a quattro stelle del nonno di Goku.

2) IL SUO STILE È PIÙ ADATTO AD UN MANGA SEINEN

In un’intervista, Masashi Kishimoto ha affermato che non ha mai mostrato alcun tipo di interesse nei manga seinen. Infatti ha sempre voluto disperatamente indirizzare la sua carriera sui manga shonen, in quanto è rivolto principalmente ai ragazzini. Sfortunatamente, il suo stile non è esattamente conforme agli standard dei manga shonen, ma grazie a Naruto è riuscito a migliorare e a modificare il suo stile scrivendo un pezzo della storia del genere shonen.

1) I NUMEROSI “FALLIMENTI” PRIMA DI NARUTO

Uno dei suoi primi lavori che riscosse un certo successo fu Karakuri, che lo portò a vincere l’importante premio Hop Step. Ma il mangaka ha dovuto incassare diversi “fallimenti” prima di raggiungere il successo mondiale con Naruto. Infatti altri suoi manga come sue opere come Michikusa, furono rifiutati. Ad un tratto, anche Karakuri non riusciva più ad attirare l’attenzione del pubblico, e questo stava spingendo Kishimoto ad abbandonare il suo lavoro. Ma, fortunatamente il destino ha piani diversi. Kosuke Yahagi, il suo editor, lo convince e gli chiede di darsi un’ultima possibilità nel mondo dei manga. Il resto è storia.