Ogni manga shonen ha un protagonista principale intorno al quale si svolge la storia, ma intorno a questo ci sono altrettanti personaggi che sono importanti. Tra le particolarità dei personaggi dei manga shonen rientrano sicuramente il non volersi mai arrendere alle difficoltà e raggiungere i loro sogni. I valori più importanti e principalmente trattati sono quelli dell’amicizia, della giustizia e della lealtà. Ma la personalità di un personaggio non è mai come quella di un altro. Ad esempio la personalità di un personaggio shonen come Danji di Chainsaw Man, non sarà mai simile a quella di Naruto.

L’obiettivo di questa discussione è cercare di focalizzarci su un aspetto preciso della personalità e individuare più di un personaggio che la rispecchia. Ogni personaggio di anime e manga shonen si distingue da un altro perché più allegro, espressivo, spensierato ed entusiasta indipendentemente dalle difficoltà che affronta. Altri invece sono più distaccati e non esprimono quasi mai la loro gioia. In questa discussione cercheremo di individuare e di analizzare i 5 personaggi shonen che non sorridono mai.

I 5 personaggi shonen che non sorridono mai

Nagato Uzumaki – Naruto Ulquiorra Schiffer – Bleach Levi Ackerman – L’Attacco dei Giganti Kanna – Inuyasha Bartholomew Kuma – One Piece

5) BARTHOLOMEW KUMA

Tra i personaggi shonen che non sorridono mai può rientrare Bartholomew Kuma, uno dei personaggi più misteriosi di One Piece. Da quando ha debuttato nel manga, non ha mai mostrato nessuna espressività, tantomeno un sorriso o comunque uno stato d’anime di felicità o di gioia. Questo perché è stato trasformato in un cyborg dallo scienziato Vegapunk. Un tempo però era umano ed era persino il Re di Sorbet. Successivamente divenne temporaneamente uno schiavo dei nobili mondiali ed era un membro della Flotta dei sette prima del suo scioglimento. In passato è stato un ufficiale dell’Armata rivoluzionaria dopo avere fatto il pirata. Kuma è una persona calma e mansueta dall’animo gentile che, confronto agli altri ex membri della Flotta dei sette, sembra anche addirittura essere clemente.

4) KANNA

Kanna è la prima incarnazione di Naraku, al quale è molto fedele, ed è stata creata con l’unico scopo di distruggere la spada di Inuyasha, Tessaiga. In quanto “incarnazione nascosta” di Naraku, Kanna non aveva profumo né aura demoniaca, il che la rendeva impercettibile ai sensi di Inuyasha ed era anche immune agli effetti legati all’aura demoniaca come la barriera Hakurei-zan. Kanna è conosciuta come una persona distaccata e priva di emozioni che non prova alcun tipo di emozione. Nonostante Naraku crede ancora che Kanna possa provare emozioni, questo personaggio non le mostra mai. C’è da dire, però, che se era vuota, riusciva a provare tristezza che non poteva esprimere.

3) LEVI ACKERMAN

Levi è uno dei personaggi più amati di sempre del manga di Hajime Isamyama. Si tratta del il capitano della Squadra Operazioni Speciali, all’interno dell’Armata Ricognitiva, si vocifera essere il soldato più forte dell’umanità. Sicuramente è uno dei personaggi shonen meno espressivi de L’Attacco dei Giganti e non sorride praticamente mai. Al contrario è spesso scontroso e mostra di rado quello che prova, dando quindi l’impressione di essere una persona estremamente fredda. Parla in modo schietto senza usare mezzi termini e spesso certe sue considerazioni sono davvero inappropriate. Non si fa molti problemi nel provocare o sminuire qualcuno, che siano superiori o subalterni.

2) ULQUIORRA SCHIFFLER

Ulquiorra è il quarto Espada e uno dei più potenti Arrancar al servizio di Aizen. Questo personaggio, tra i più amati della serie, rappresenta il nichilismo come aspetto della morte. Da questa breve descrizione si capisce subito che Ulquiorra non poteva mancare in questa lista. Inoltre considerando il suo volto, il quarto Espada non avrebbe mai potuto sorridere o esprimere emozioni allegre. Appare costantemente malinconico, con il viso di un bianco cadaverico, occhi verdi e due linee che attraversavano verticalmente le guance quasi a far sembrare che piangesse. Ha sempre messo in discussione le emozioni umane. Ulquiorra viveva come un burattino che eseguiva solo gli ordini del suo padrone. Era noto per essere freddo nei confronti dei suoi nemici e persino degli alleati. Tuttavia, sul punto di morte stava appena iniziando a imparare il concetto di emozione. Eppure non ha ancora sorriso fino alla fine della sua vita.

1) NAGATO UZUMAKI

Nagato era un ninja che faceva parte del clan Uzumaki e viveva nel Villaggio della Pioggia. Già durante la sua infanzia, ha conosciuto violenza, sofferenza, guerra e dolore e le uniche persone che lo spingevano a vivere erano Yahiko e Konan. Il suo villaggio rimase coinvolto nel conflitto fra “Le Tre Grandi Nazioni” cadendo in povertà. Quindi Nagato sviluppa l’ambizione di diventarne il leader e fermare la guerra. Il mangaka stesso descrive Nagato come un personaggio freddo, originale e pericoloso e che non prova mai nessuna emozione serena e felice. Sicuramente da bambino era sensibile e questo tratto della sua personalità lo spingeva a voler aiutare gli altri, ma per natura era incline al pianto.