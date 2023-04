Suzume di Makoto Shinkai è stata accolto alla grande su Rotten Tomatoes

Suzume di Makoto Shinkai è stata accolto alla grande sul sito Rotten Tomatoes con un 96%, certificandosi “fresh”. Quindi questa è una notizia davvero positiva per il noto regista, che a quanto pare sta per raggiungere l’apice della sua carriera con questo nuovo lungometraggio, in uscita il 27 aprile anche da noi in Italia.

Suzume ha riscosso un grandissimo successo fin dalla sua uscita nelle sale giapponese, e ora poco prima dell’uscita nostrana leggiamo che Crunchyroll ha confermato che Rotten Tomatoes ha giudicato Suzume Certified Fresh con un punteggio del 96%, totalizzato tra i critici che hanno recensito ufficialmente il film.

Scritto e diretto da Makoto Shinkai per ComiX Wave Films, Suzume è attualmente nelle sale americane, in attesa di arrivare anche nelle nostre a partire dal 27 di questo mese come già accennato.

La pellicola vede al centro una ragazza di 17 anni, Suzume, che successivamente a un incontro singolare cambierà totalmente il modo di vedere le cose. In una delle sue classiche giornate la ragazza si trova di fronte un misterioso ragazzo che le dice: “sono alla ricerca di una porta”.

Quello scovata dalla ragazza sarà solamente una porte malridotta posta in mezzo a un luogo particolare, strano, surreale, come se fosse stata protetta da una catastrofe dannatamente potente e devastante, che ha fatto a pezzi tutto ciò che aveva intorno, così come leggiamo su CB.

Così come vediamo anche dal video in calce la ragazza sarà tentata di aprire questa porta misteriosa, scoprendo solo successivamente il potere di quest’ultima, che sancisce per lei anche una missione di forte responsabilità verso il mondo che la circonda.

Una storia sicuramente particolare, per mano di uno dei registi più talentuosi della sua generazione. A voi Suzume che impressioni ha dato? Successivamente alla visione del trailer e della lettura della trama? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book