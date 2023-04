One Piece: Eiichiro Oda ha rivelato il manga di cui è più geloso

Diamo sempre per scontato che One Piece possa essere un manga invidiato da tutti, editori e artisti compresi, e non consideriamo mai l’idea che lo stesso autore Eiichiro Oda sia allo stesso tempo geloso di un suo collega, così come leggiamo su ANN.

Durante un’apparizione sul canale Fuji TV infatti, Oda ha rivelato che il manga di Arakawa Naoshi, acclamato dalla critica Your Lie in April, è l’unico che lo abbia mai reso geloso: il motivo riguardava la scrittura generale della storia e la rappresentazione della musica.

Durante una delle scadenze inerenti a One Piece, Oda per svagarsi uscì a compare proprio questo manga appena citato, Your Lie In Aprile, e senza manco a dirlo ne rimase letteralmente folgorato. Dopo il primo volume divorò tutta la serie in un lampo, costringendo anche i suoi assistenti a comprarlo, così da sostenere anche l’autore

“Your Lie in April” è stato presentato come un’opera di cui Eiichiro Oda-sensei era geloso in un programma chiamato Amazing People Who Got Jealous of the First Class!! Tutti gli 11 volumi di fumetti ed e-book sono in vendita. Anche così, sono rimasto sorpreso quando ho sentito la storia (Tsuki Maga Shiro)

Come accennato Oda è stato rapito dalla rappresentazione della musica all’interno del manga discusso in questa sede, definendo il genere musicale uno dei più difficili di sempre da trasporre su carta, proprio per via di questo “ostacolo” che è la musica, solitamente ascoltata e non letta.

Nonostante questo dettaglio Oda ha anche definito lo stile di scrittura dell’autore perfetto, eccellente, complimentandosi allo stesso tempo per una tavola in particolare, dove la protagonista Kaori suonava il violino.

Inoltre ha anche elogiato la voglia che trasmette questo manga nel farsi leggere, eleggendolo a una vera e proprio opera perfetta. Ricordiamo che il manga in questione è completo con 11 volumi, rammentandovi anche la serializzazione italiana per mano della Star Comics.

