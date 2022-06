Il creatore di Your Lie in April svelerà a breve il suo nuovo manga

Il creatore di Your Lie in April svelerà a breve il suo nuovo manga

Specialmente in terra nipponica, ma ovviamente anche in terra nostrana, quando si discute di anime/manga emotivi e che scaldano il cuore, di certo non possiamo dire Your Lie in April si riserva un posto speciale nella top degli appassionati di tutto il mondo.

Il racconto di un’adolescenza con le sue meraviglie e le sue problematiche è stato splendidamente realizzato nella sua controparte animata (trovate la stagione 1 sottotitolata su Netflix) mentre il suo creatore ha dato vita a queste splendide pagine per la prima volta nella sua controparte cartacea (il manga è edito da Star Comics).

Le vicende che si avvolgono al ritmo delle musiche leggere presenti nell’anime, Your Lie in April è una di quelle serie che dovresti guardare almeno una volta nella vita, vista l’empatia dell’autore, che attualmente si sta preparando a lanciare una nuova serie.

Il nuovo aggiornamento arriva dalla stessa Weekly Shonen Magazine, dove Arakawa ha dichiarato che a breve inizierà la serializzazione di una nuova serie manga. Attualmente non sappiamo nulla al riguardo, ma l’annuncio ha promesso l’inizio del manga intorno al periodo autunnale 2022.

Ricordiamo che questa non è la prima serie del mangaka dopo la storia narrata in Your Lie in April. Il manga in questione è stato un successo, ed è stato chiuso nel 2015 poco prima che l’artista passasse alla lavorazione Farewell, My Dear Cramer.

La serie è stata conclusa nel 2020, ed ha avuto un discreto successo. Ora una nuova storia sta per essere raccontata da Arakawa, mentre i fan attendono con ansia nuovi dettagli.

"Your Lie in April" creator Naoshi Arakawa will start a new manga series in Weekly Shounen Magazine this Fall 2022 pic.twitter.com/3SLDZlCMRu — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) June 10, 2022

Se non siete a conoscenza di Your Lie in April, possiamo solamente dirvi di iniziare la visione e prepararvi emotivamente, oppure comprare gli 11 volumi che compongono il manga edito anche in Italia da Star Comics.

Ricordiamo che Netflix offre la possibilità di guardarlo, in lingua originale con sottotitoli anche in italiano, la trama anticipa quanto segue:

“Kousei Arima era un pianista di indubbio talento, fino al momento in cui la vita ha deciso di portargli via la madre, bloccandolo successivamente nel suonare il suo strumento preferito. Qualsiasi giorno era uguale per Kousei, e nulla aveva più senso.

Ma poi incontra una violinista di nome Kaori Miyazono che ha un modo di suonare tutto particolare. Da qui inizia la sua risalita, grazie a questo bellissimo incontro”.