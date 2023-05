Black Clover: rilasciato un test di animazione prima del debutto del film

Black Clover è uno dei manga shonen maggiormente seguiti, scritto e disegnato da Yuki Tabata. Al momento il manga si trova nel suo percorso finale e la serie è assente sul piccolo schermo ormai del 2021. Una delle novità più attese di questa serie shonen è sicuramente il lungometraggio intitolato Black Clover: Sword of the Wizard King, e sarà diretto da Ayataka Tanemura e prodotto da Pierrot. Basato sulla serie manga Black Clover, farà il suo atteso debutto nelle sale giapponesi e su Netflix a livello internazionale il 16 giugno 2023.

Oggi abbiamo il piacere di riportare e condividere uno speciale test di animazione del film, prima del suo ufficiale debutto. Per celebrare il completamento del film, la pagina ufficiale di Black Clover ha pubblicato un contenuto molto interessante. Il test in bianco e nero mostra una sequenza d’azione con Asta al centro dei riflettori. Di seguito è possibile dare un’occhiata a quanto detto:

Come si può vedere, Asta in questa clip affronta un gruppo di nemici. Mentre impugna la sua spada, Asta riesce a neutralizzare facilmente tutti coloro che si mettono sulla sua strada. Si legge anche che l’animatore che si è occupato di questa sequenza si chiama Till, e il suo lavoro è pienamente apprezzabile.

Ovviamente, questo è solo un test di animazione, quindi siamo ben lontani dal prodotto completo. Tuttavia questa clip rende molto bene l’idea di come stiano lavorando sul Black Clover: Sword of the Wizard King. Dalla coreografia al ritmo, questa breve clip è a dir poco impressionante. Attualmente, l’uscita del film è prevista per giugno su Netflix a livello globale.

Le vicende saranno incentrate su Asta, un ragazzo nato senza magia in un mondo in cui la magia è tutto, e sul suo rivale Yuno, un mago geniale scelto dal leggendario Grimorio a 4 foglie. Insieme hanno combattuto una serie di potenti nemici per dimostrare il loro potere e arrivare al titolo “Re Mago”. Questo è il sogno dei due personaggi, ma prima dovranno affrontare i Re Maghi del passato.

Conrad Leto, il predecessore di Julius Novachrono Wizard King, un era tempo rispettato dal popolo del Regno di Clover. Ma, improvvisamente, si ribella al Regno e viene sigillato. In seguito torna libero. Ora punta a usare la “Spada Imperiale” per resuscitare i 3 Re Maghi più temuti della storia, Edward Avalaché, Princia Funnybunny e Jester Garandaros, e conquistare il Regno dei Trifogli.

