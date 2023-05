Bleach: uno dei produttori prepara al ritorno della seconda parte dell’anime

Bleach l’anno scorso è tornato sul piccolo schermo con la prima parte dell’arco chiamato La Guerra dei Mille Anni. E nonostante la sua assenza tutti i fan sono consapevoli del fatto che non passerà molto tempo prima che lo studio di animazione giapponese Pierrot riporti la seconda parte dell’adattamento anime. Quest’anno infatti segnerà l’inizio del prossimo corso di Bleach e uno dei produttori dell’anime ha anticipato cosa potranno aspettarsi i fan dal ritorno della serie anime.

L’aggiornamento arriva da Shiro Sagisu, il produttore musicale e compositore che sta lavorando a Bleach: La Guerra dei Mille Anni. Parliamo quindi di colui che ha dato vita ad alcune delle migliori musiche e che, come tutto il team, ha lavorato sodo per il ritorno dell’anime.

Pare che Sagisu abbia pubblicato una piccola clip in esclusiva, che evidenzia alcune delle colonne sonore in arrivo per Bleach quest’anno. Naturalmente non ci sono spoiler o anticipazioni, ma i fan possono sicuramente farsi un’idea di cosa accadrà in Bleach. La musica che si può ascoltare trasmette un certo senso di dinamismo e movimento. Parte della musica presente nasce accompagnare gli scontri ed è certo che coinvolgerà Ichigo.

Per quanto riguarda il ritorno di Bleach, possiamo aspettarci che la Guerra dei Mille Anni torni a breve. Lo Studio Pierrot ha confermato che l’anime inizierà a luglio 2023, preannunciando un programma estivo di spessore. Infatti ci sarà il debutto della seconda stagione di Jujutsu Kaisen. Naturalmente sarà ancora in corso la terza stagione di Demon Slayer.

Il ritorno di Bleach è molto atteso dai fan e di recente abbiamo riportato alcune anticipazioni. Ricordiamo infatti che Kubo stesso ha confessato che ci sarà una battaglia inedita che non è riuscito a disegnare quando lavorava al manga.

La serie promette di scatenare i nuovi poteri di Ichigo, dato che l’anime ha mostrato la nuova Zanpakuto del protagonista. Ora alle prese con il Soul King e la distruzione della Soul Society, Ichigo scoprirà quanto siano formidabili i suoi nuovi nemici Quincy. Ricordiamo che l’anime de La Guerra dei Mille Anni è disponibile in streaming su Disney+ a livello internazionale, e sottotitolato in italiano.

Fonte – Comicbook