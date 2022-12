Bleach: La Guerra dei Mille Anni: Ichigo mostra la sua nuova Zanpakuto!

La prima parte del manga di Bleach: La Guerra dei Mille Anni si è ufficialmente conclusa e l’ultimo episodio ha mostrato una scena assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati della serie. Infatti il grande finale ha rivelato la nuova Zanpakuto di Ichigo Kurosaki!

Questo cambia le carte in tavola per quanto riguarda la lotta contro Yhwach. Finora l’anime de la Guerra dei Mille Anni ha mostrato uno scenario di forte difficoltà per Ichigo e per tutti i componenti della Soul Society. Per quanto riguarda il protagonista infatti, dopo la lotta contro i Quincy, ne è uscito con la Zanpakuto in brutte condizioni.

Nonostante Ichigo si trovasse sulla via del ritorno e fosse tornato in forma, non poteva in alcun modo riparare la sua arma prima della vera battaglia finale contro Yhwach e lo Stern ritter.

Gli episodi finali della Parte 1 di Bleach: La Guerra dei Mille Anni ha visto Ichigo tornare sulla Terra per saperne di più sul suo misterioso passato. Non solo Ichigo è in possesso dei poteri dei mietitori di anime e degli Hollows, ma abbiamo avuto modo di scoprire che è caratterizzato anche dai poteri dei Quincy.

La chiave per la svolta di una nuova Zanpakuto per Ichigo, è stata la piena consapevolezza, nei momenti finali del finale di stagione, di avere tutti questi poteri dentro di sé. In questo modo Ichigo è riuscito a forgiare una nuova Zanpakuto. Ora non si tratta più della stessa Zangetsu come la si conosceva prima.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AnimeScenesJPN. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

L’episodio 13 di Bleach rivela che ha ottenuto i poteri di Quincy da sua madre, e con esso ha anche legami diretti con Yhwach. Subito dopo si scopre che questi poteri di Quincy avevano preso la forma della Zangetsu come Ichigo lo conosceva, e aveva lavorato attivamente per sopprimere il suo potere superiore, mentre l’Hollow dentro di lui diventava più forte. Ma anche sapendo tutto ciò, Ichigo si è rifiutato di cedere e ha cercato comunque l’aiuto della sua Zangetsu.

Ma dal momento che si rende conto che non potrà più fare affidamento sulla Zangetsu, o sull’Hollow dentro di lui, Ichigo decide di proseguire da solo. Questo forgia una nuova Zanpakuto. Adesso Ichigo Kurosaki impugna due lame diverse per mostrare le sue abilità.