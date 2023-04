Bleach: Kubo conferma una battaglia nell’anime non presente nel manga

Lo scorso anno è stato un anno importante per Bleach e per tutti gli appassionati della serie ideata dal mangaka Tite Kubo. Infatti dopo molto anni dalla conclusione dell’adattamento animato, la serie è tornata sul piccolo schermo con l’arco della Guerra dei Mille Anni.

Nonostante la prima parte dell’anime si sia conclusa, Tite Kubo è tornato a parlare e lo ha fatto rilasciando un aggiornamento sulla seconda parte dell’anime che scalderà sicuramente il pubblico.

Durante una recente intervista, il mangaka di Bleach ha rivelato che la seconda parte dell’adattamento della Guerra dei Mille Anni conterrà un combattimento originale che non è riuscito a inserire nel manga.

Kubo confessa che nella parte 2, ci sarà una nuova battaglia che non c’è nel manga. “Non sono riuscito a disegnare uno scontro tra due determinati personaggi” confessa il magaka.

Quindi, quando il team di produzione dell’anime ha espresso l’intenzione di coinvolgere un determinato personaggio a combattere in un preciso momento della serie, Kubo stesso ha deciso di rivisitare quell’idea fornendo loro alcuni disegni e nomi dei personaggi. “Nella Parte 1, c’erano diverse scene aggiuntive, ma nessuna nuova battaglia” conclude Kubo.

Ovviamente, i fan si stanno già scatenando con le loro ipotesi sull’identità dei personaggi al momento non rivelata. A molti appassionati della serie piacerebbe vedere una battaglia tra Uryu e Ichigo. Mentre Ichigo sta cercando di salvare la Soul Society, Uryu sembra aver cambiato posizione e di essersi schierato dalla parte di Ywach.

Ciò causerà un brutto attrito e gli appassionati hanno potuto scoprire le conseguenze di questa scelta nel manga di Kubo. Tuttavia, la serie non è riuscita a esplorare in modo approfondito il legame teso tra i due personaggi, quindi sarebbe interessante poterli vedere l’uno contro l’altro sullo schermo.

Non passerà molto tempo prima che Bleach: La Guerra dei Mille Anni ritorni sul piccolo schermo. La seconda parte dell’anime debutterà infatti a luglio di quest’anno. La prima stagione è disponibile su Disney+ a livello internazionale, e quindi in Italia, e tutti gli episodi sono visibili sottotitolati in italiano.

Fonte – Comicbook