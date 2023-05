One Piece: svelato il motivo dell’unione di Kuzan ai pirati di Barbanera

One Piece nel corso degli anni della sua lunga serializzazione ha rivelato tantissimi colpi di scena e ora che il manga si trova nel suo arco finale, non possono che aumentare. Infatti Eiichiro Oda, attualmente impegnato nella chiusura del lungo viaggio di Rufy, si è concentrato su un personaggio precedentemente legato alla marina. Stiamo parlando di Aokiji e di recente abbiamo riportato che si è unito alla ciurma di Barbanera.

Ma per quale ragione? Il capitolo 1081 di One Piece spiega perché Kuzan in realtà si è unito a Barbanera e al suo equipaggio. Una delle rivelazioni che ha sorpreso i fan durante la Saga del Nuovo Mondo era legata alla sconfitta di Aokiji contro Akainu, per il titolo di grand’ammiraglio. In seguito è diventato il capitano della decima nave di Barbanera.

Il capitolo 1081 di One Piece, attraverso un flashback, rivela quello che è successo a Kuzan dopo gli eventi con Akainu. Da allora ha continuato a vagare per il mare senza motivazione e afflitto per la sconfitta. Tutto cambia quando incontra i membri dell’equipaggio di Barbanera, finendo per bere con tutti loro mentre racconta alcuni aneddoti sulla lotta contro Akainu. È qui che Barbanera e il suo equipaggio spiegano a Kuzan che stanno cercando gli altri due Poneglyph. Quindi invece di litigare, Barbanera invita Kuzan a unirsi al suo equipaggio.

Barbanera riesce a convincere Kuzan a unirsi, facendo leva sul fatto che ora è un uomo libero. E dato che è inseguito dal governo, l’unico modo per essere veramente libero è unirsi all’equipaggio. Kuzan e Barbanera non si fidano l’uno dell’altro, naturalmente, ma Barbanera spiega che nessuno dei membri del suo equipaggio si fida davvero l’uno dell’altro. Tuttavia viaggiano insieme per via di un interesse condiviso, ossia ottenere il One Piece alla fine del viaggio. Kuzan alla fine ha accettato di diventare il nuovo membro dell’equipaggio di Barbanera semplicemente perché Barbanera lo ha invitato a farlo.

Mentre One Piece prosegue il suo viaggio nell’arco di Egghead, senza rivelare ancora nessun aggiornamento su Rufy e la sua ciurma, il nuovo capitolo ha chiarito anche l’esito dello scontro tra Teach e Law, dopo quello tra Shanks e Kidd.

Fonte – Comicbook