One Piece 1081: svelato il nuovo membro della ciurma di Barbanera

Sicuramente One Piece ha sorpreso moltissimo i lettori con diversi colpi di scena e sicuramente non sono pochi, dopo più di 20 anni dal suo debutto. Infatti, dopo le vicende di Wano, ora il manga sta spingendo sull’acceleratore coinvolgendo i lettori in capitolo esplosivi. Ricordiamo che il manga di Eiichiro Oda si trova nel suo percorso finale e quindi ora più che mai mangaka deve svelare tutti i segreti che ha tenuto nascosti per tanti anni.

Ma con il presente articolo non parleremo di un segreto portato alla luce, bensì di un colpo di scena che riguarda la ciurma di Barbanera. Ci teniamo prima a specificare che il presente articolo presenterà alcune anticipazioni sugli sviluppi del manga. Dunque coloro non interessati a scoprire anzitempo le vicende di One Piece, consigliamo di non proseguire ulteriormente con la lettura.

Il capitolo 1080 di One Piece si è distinto per il ritorno di Garp, giunto sull’isola dei pirati di Barbanera, per salvare Kobi dalla prigionia. Il capitolo 1081 riprende esattamente da questo punto, con l’ingresso dell’ex ammiraglio Aokiji per contrastare il potere distruttivo di Garp. Sicuramente può sorprendere il motivo della sua presenza lì, visto il suo background legato alla marina e al suo tentativo, fallito, di diventare il prossimo grand ammiraglio.

Infatti c’è una risposta a tutto questo. Attraverso un flashback scopriamo che un anno dopo il violento combattimento tra Aokiji e Akainu, su un isola del Nuovo Mondo Kuzan e Teach si incontrano. Tutti i membri di Barbanera vengono congelati da Aokiji, impedendo, in questo modo, a Teach di usare i poteri del Frutto Gura Gura.

Subito dopo i due bevono insieme in armonia, con i membri dell’equipaggio di Teach liberati dal ghiaccio. Kuzan parla a tutti dello scontro con Akainu e della situazione generale. Ad un tratto, però, Teach gli propone di viaggiare insieme a lui e alla sua ciurma. Dato che Aokiji non ha uno scopo, Barbanera ha fatto leva su questo per convincerlo, inizialmente, senza riuscirci.

Alla fine riesce a convincerlo perché c’è un interesse comune che lega i due personaggi. Ed è così che si spiega perché Aokiji stia contrastando Garp. Ora fa parte della ciurma di Barbanera ed è il capitano della decima nave.