The JOJOLands: cosa sappiamo del terzo capitolo del manga

Le bizzarre avventure di JoJo ha recentemente dato il via alla nona parte del manga intitolata The JOJOLands. In questa fase della serie Araki ha introdotto due nuovi personaggi della famiglia Joestar, ossia Jodio e Dragona. I due fratelli sono disposti a tutto pur di riuscire a mettere le mani sui fondi necessari per prendersi cura finanziariamente della madre. E mentre i due fratelli tentano di portare a termine la rapina di diamanti del secolo con i loro alleati, il terzo capitolo ha debuttato in Giappone. Con il presente articolo vogliamo riportare tutti quello che c’è da sapere del terzo capitolo.

Nel secondo precendente, i fan della serie hanno assistito all’inaspettata comparsa di Kishibe Rohan. Il mangaka ha debuttato per la prima volta in Diamond Is Unbreakable e successivamente ha ottenuto la più grande serie spin-off della serie firmata Hirohiko Araki.

Pare che Rohan sia in possesso del diamante da sei milioni di dollari che Jodio, Dragona e i loro due alleati stanno cercando di procurarsi. Quindi il terzo capitolo si concentra sul quartetto che tenta di arrivare all’obiettivo senza farsi scoprire. Ovviamente, non tutto va esattamente come previsto, dato che i protagonisti si trovano ad affrontare uno stand piuttosto unico. Il terzo capito è, ovviamente, ricco di avvenimenti.

Come per i tanti combattimenti bizzarri a cui abbiamo assistito in passato, sembrerebbe che il nuovo utente di Stand sia una scelta piuttosto strana. Questo perché ci sono alcune probabilità che questo sia un gatto che si è fatto strada nella dimora di Kishibe Rohan. Mentre Jodio e gli altri sono riusciti a mettere le mani sul diamante, lo Stand sembra riuscire a controllare uno spago che si avvolge attorno alla gamba di Paco con effetti disastrosi. Jodio potrebbe aver cominciato il suo viaggio affermando che un giorno sarebbe diventato un uomo ricco, ma sembra che sarà un percorso pieno di insidie.

Il terzo capitolo di The JOJOLands si intitola “alla ricerca del diamante nella villa” ed è stato rilasciato il 19 aprile. Ambientato alle Hawaii negli anni ’20, la nona parte di JoJo segue le vicende di Jodio Joestar, un gangster adolescente intenzionato a diventare ricco. È serializzato da Shueisha sulla rivista di manga seinen Ultra Jump da febbraio 2023 e al momento non ci sono notizie su una data di uscita internazionale.

Fonte – Comicbook