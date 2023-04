Elden Ring: La Via per l’Albero Madre 1 – L’irriverente poetica di From Software (RECENSIONE)

Nicola Gargiulo 2023-04-24T11:00:47+02:00 Autori: Nikiichi Tobita Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 7,00 Brossurato – B/N Data di pubblicazione: 09/03/2022

Elden Ring: La Via per l’Albero Madre era molto atteso dagli appassionati, visto che fondeva l’incredibile poetica del titolo From Software con l’ironia giapponese, volta a “deridere” in un certo senso lo stile inconfondibile dei JRPG.

La trama di questo manga scritto e disegnato da Tobita è molto semplice e segue come accennato l’opera videoludica Elden Ring, mettendo al centro un Senzaluce molto particolare alle prese con le insidie dell’Interregno, il luogo in cui è ambientato il gioco originale da cui l’opera è tratta.

Il primo volume è sostanzialmente questo: una presentazione di un mondo pericoloso che mette al centro un personaggio scelto da destino per compiere un’impresa straordinaria, così come fatto negli anni dai giocatori di tutto il mondo.

Il punto forte con cui Elden Ring: La Via per l’Albero Madre si è fatto strada è la vena comica, che quasi prende in giro in maniera spudorata tutte le caratteristiche presenti in questo genere di giochi, sorvolando dai punti esperienza, fino alle prese del protagonista con il destino, come sempre “egoistico” e spesso beffardo.

La sceneggiatura non è debole, ma abbastanza solida, anche se allo stesso tempo non regala colpi di scena o soluzioni narrative interessanti, specie se consideriamo che la base sostanzialmente era già esistente: si è solo inserita la controparte comica, inevitabilmente il punto forte della storia pubblicata in Italia da Planet Manga.

Elden Ring in salsa “comedy”

La lettura è sicuramente scorrevole, leggera, anche se sono presenti determinate descrizione volte a catapultare anche chi non conosce il gioco all’interno della storia, senza lasciarlo fuori da alcune chicche o questione interposte tra l’autore e il lettore.

Dialoghi taglienti, ammiccanti e ricercati fanno fronte a dei personaggi sicuramente carismatici, rivisti e rielaborati rispetto alla loro controparte originale presente all’interno del gioco originale di Elden Ring, colonna portante di questa avventura che ha fatto il suo successo sul web.

Questo primo volume ha tutte le carte in regola per presentarsi al lettore, che tenta di catturare anche chi non ha mai messo mano a un titolo della From Software: anche se difficile però, questo non è impossibile.

Nonostante la scrittura non sia incredibile, ma comunque funzionale, un passo avanti lo troviamo nello stile grafico, che si pone sicuramente come un punto di forza insieme all’ironia ispirata ed efficace presente nei vari capitoli.

Le soluzioni narrative e l’impostazione delle tavole sono veramente da manuale, e il tratto dell’autore è ben marcato, ironico, forte, incisivo, elegante.

Il volume si presenta nella maniera migliore del mondo, e grazie a una trama semplice, efficace e consona al racconto che vuole porre al suo pubblico, confeziona grazie anche a dei disegni eleganti, incisivi, ironici e “tosti” quando serve una fotografia del mondo che andremo a esplorare nei prossimi numeri, a quanto pare molto singolare e (ir)rispettoso verso il mondo originale di Elden Ring.