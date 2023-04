One Piece 1080: Garp torna in azione e dimostra il suo potere devastante

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale, ma prima di arrivare all’ultima pagina dell’ultimo capitolo ci vorrà ancora un po’ di tempo. Questo perché dopo le vicende di Wano man mano Oda sta dando maggiore spazio a tutti quei personaggi messi a lungo da parte. L’obiettivo di Rufy è diventare il Re dei Pirati, ma come lui ci sono altri personaggi con diverse ambizioni.

Basti pensare agli altri tre Imperatori, escludendo Rufy quindi, che si stanno muovendo. Shanks ha svelato il suo potenziale mettendo bene in chiaro cosa si rischia mettendosi contro di lui. Riguardo Buggy non ci sono ancora novità anche se si trova invischiato con Mihawk e Crocodile. L’altro Imperatore, Barbanera o Teach, si trova coinvolto nello scontro contro Law, ma dopo la sua ultima comparsa nel manga, non ci sono ancora novità o aggiornamenti.

Prima di affrontare Law, Teach aveva rapito Kobi, ossia il capitano di vascello del quartier generale della Marina e un membro dell’unità speciale SWORD. Il capitolo 1080 di One Piece aggiorna i fan sulle condizioni del marine, in fuga dall’isola dei pirati dove Barbanera l’aveva lasciato. Da solo però fa molta fatica, anche perché, nonostante Teach sia assente, ci sono diversi del suo equipaggio estremamente pericolosi e forti.

In soccorso di Kobi, però, arrivano sull’isola gli altri membri della SWORD guidati dal vice ammiraglio Garp!

Avevamo già riportato del ritorno del nonno di Rufy nel manga, intenzionato proprio a recuperare Kobi. E così il capitolo 1080 non solo mostra il ritorno di Garp, ma ne evidenzia il suo potere devastante. Infatti, dopo l’ingresso in battaglia degli altri componenti della SWORD, il nonno di Rufy sorvola l’intera isola a bordo della sua nave, creando scompiglio e terrore negli occhi dei pirati quando lo riconoscono.

Così Garp va alla carica, salta dalla nave e rilascia un attacco devastante, capace di distruggere un’intera piazza dell’isola dei pirati. Il suo attacco si chiama Galaxy Impact e, poco prima di rilasciare il suo potente Haki, esclama di aver commesso un gravissimo errore ad aver rapito il suo pupillo nonché il futuro della marina.