La nuova serie webtoon di Boichi debutterà il 19 aprile: svelati tutti i dettagli

Il nuovo progetto webtoon di Boichi debutterà il 19 aprile su “Weekly Shonen Sunday”. Come abbiamo riportato di recente il mangaka, famoso per aver collaborato con Riichirō Inagaki ai disegni di Dr. Stone, lancerà una nuova serie webtoon. Sarà intitolata Super String: Isekai Kenbunroku e in questo progetto, Boichi collaborerà con lo sceneggiatore In-Wan Youn.

Successivamente, il manga originale di Boichi e In-Wan Young sarà serializzato su “LINE Manga”, una piattaforma manga e webtoon online gestita da Line Corporation, da inizio di giugno. In seguito partirà la serializzazione in sette lingue, tra cui inglese, cinese e francese, tramite WEBTOON Worldwide Service, a cui appartengono Line Webtoon e Naver Webtoon.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Wsstalkback. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

