One Piece: in futuro potrebbe esserci un picchiaduro in stile Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ è uno dei picchiaduro meglio riusciti e apprezzati dell’ultimo periodo, non solo dagli appassionati del franchise ma anche dagli amanti del genere videoludico.

Ora così come leggiamo su Comic Book l’attuale CEO di Arc System Works ha discusso della possibilità di creare un titolo simile a FighterZ, ma con al centro i personaggi di One Piece, il noto manga creato dalla geniale mente di Eiichiro Oda.

Ovviamente ci teniamo a dire che questa non è nessuna conferma, e niente deve essere preso per ufficiale, data la natura discorsiva di tale argomento da parte degli addetti del settore. Nonostante non sia nulla di ufficiale, il CEO apre la strada a una possibilità vivida, che potrebbe concretizzarsi nel corso degli anni.

In One Piece Odyssey, nonostante fosse un JRPG, abbiamo avuto modo di vedere i Mugiwara ingaggiare tantissimi scontri e anche per questo tutto il pubblico sogna un picchiaduro a tema dedicato. Sul fronte Dragon Ball invece, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 è il prossimo step: l’annuncio del titolo ha sorpreso tutti i fan di vecchia data.

L’attuale CEO di Arc System Works, Minoru Kidooka, ha discusso quindi con IGN al riguardo di una possibilità di un gioco di combattimento di One Piece con uno stile simile a quello di Dragon Ball FighterZ:

“Il mio obiettivo è sempre quello di creare dei videogiochi con cui il pubblico può divertirsi, e uno dedicato a One Piece è senza dubbio previsto.

Con questo non voglio dire che stiamo lavorando al gioco, né che sia esclusa l’idea ci mancherebbe, ma allo stesso tempo non possiamo gettarci in qualsiasi progetto ci venga in mente, siamo sempre una piccola realtà, e abbiamo delle risorse limitate”.

La situazione è molto chiara, mentre la speranza è sempre accesa. Avere un picchiaduro di One Piece in stile FighterZ sarebbe davvero un sogno per molti appassionati di anime e videogiochi. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book – IGN