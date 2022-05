Dr Stone: annunciato l’adattamento live-action della serie

Uno dei manga che recentemente ha smesso di essere serializzato su Jump è Dr. Stone. Il manga, dopo la conclusione delle avventure di Senku, ha registrato un traguardo di volumi di vendite in circolazione molto importante.

È vero il manga è finito ma si sa che in realtà non si finisce mai. Infatti questa estate i fan potranno guardare uno speciale anime su Ryusui e nel 2023 è prevista la terza stagione.

Adesso siamo felici di riportare Weekly Shonen Jump ha annunciato un’ulteriore novità!

Il franchise anime riceverà un adattamento live-action come spettacolo teatrale che è stato recentemente annunciato sulle pagine di Weekly Shonen Jump.

Quali sono i dettagli di questo live-action? Sappiamo che arriverà a luglio. Tuttavia i dettagli su chi interpreterà i personaggi non sono al momento sconosciuti.

Non si può fare a meno di notare che ultimatamente moltissime serie manga ottengono una produzione live-action. Pensiamo ai due prossimi film live-action di Fullmetal Alchemist, la serie prodotta da Netflix di One Piece. Ora è il turno di Dr. Stone.

Una serie manga di successo finisce spesso per ottenere una serie animata che fa acquisire maggiore successo e visibilità. Tuttavia pare che adesso per consacrare il tutto ci siano gli adattamenti live-action.

La storia di Dr. Stone, iniziata nel 2017,registra attualmente tredici milioni di copie del suo manga. Questi dati dimostrano come una serie popolare possa salire alle stelle in un lasso di tempo relativamente breve.

Al momento non ci sono piani per un sequel della storia di Senku e dei suoi amici che cercano di ripristinare la civiltà umana a seguito di una misteriosa piaga che ha intrappolato l’umanità all’interno di prigioni di pietra, anche se potremmo sicuramente vedere più adattamenti live-action creati per questo racconto originale.

Ricordiamo che si tratta di un manga scritto da Riichirō Inagaki e disegnato da Boichi, iniziato nel 2017 e terminato nel 2022.

In occasione del Napoli Comicon 2018, Star Comics ne ha annunciato la pubblicazione in Italia nella collana Dragon, ed è iniziata il 1º novembre 2018.