Dr. Stone – Ryusui: annunciata la premiere dello speciale anime

Tramite la convention dell’Anime Japan 2022, l’evento teatrale di Slow Curve ha rivelato che lo speciale anime di Dr. Stone: Ryusui andrà in onda su Tokyo MX e BS11 a luglio.

Lo speciale sarà ambientato dopo la seconda stagione e sarà incentrato su Ryusui.

La rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ha precedentemente rivelato, all’inizio di questo mese, che Dr. Stone di Boichi e Riichirou Inagaki avrà un nuovo capitolo speciale più o meno nello stesso periodo in cui andrà in onda lo speciale.

Dr. Stone: il manga

Si tratta di un manga del 2017 scritto da Riichirō Inagaki e disegnato da Boichi. Il manga è stato pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha.

Star Comics, in occasione del Napoli Comicon 2018, ne ha annunciato la pubblicazione in Italia nella collana Dragon, ed è iniziata il 1º novembre 2018.

Il manga è terminato il 7 marzo, con la spedizione del 26° e l’ultimo volume il 4 luglio.

Il 19 novembre 2018 Weekly Shonen Jump annunciò l’adattamento anime del manga e Crunchyroll acquistò i diritti internazionali per distribuire la serie in versione sottotitolata in vari Paesi, tra cui l’Italia.

Una seconda stagione è stata confermata nel dicembre 2019. Quest’ultima copre l’arco narrativo di “Stone Wars” ed è intitolata Dr. Stone: Stone Wars; è stata trasmessa dal 14 gennaio. Anche per la seconda stagione Crunchyroll confermò i diritti di distribuzione internazionali della serie in versione sottotitolata in vari Paesi, tra cui l’Italia.

Di seguito ecco la sinossi del manga: