Manca davvero poco al debutto della quinta stagione di My Hero Academia e i fan dell’opera di Kohei Horikoshi e della sua trasposizione animata a cura di Studio Bones non vedono l’ora del ritorno di questa amatissima serie serie. Ora, il sito ufficiale di My Hero Academia ha confermato che nuove informazioni saranno condivise sulla quinta stagione durante l’Anime Japan, che quest’anno si svolgerà on-line.

My Hero Academia 5 – quello che sappiamo

Attualmente, l’Anime Japan è previsto per il 27 e 28 marzo. L’evento, che di solito si svolge a Tokyo con la presenza del pubblico, quest’anno si svolgerà interamente online. I biglietti sono attualmente in vendita e le clip saranno sottotitolate in inglese per la prima volta in assoluto.

My Hero Academia Season 5 More information from Season 5 will be revealed at AnimeJapan 2021. More: https://t.co/KPdKgXC93H pic.twitter.com/h8IDgpiGEc — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) March 11, 2021

Per quanto riguarda la nuova stagione di My Hero Academia, i fan si aspettano che introduca i primi combattimenti contro il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, la potente organizzazione Villain formata dalla fusione tra l’Unione dei Villain e l’Armata di Liberazione dei Superpoteri e guidato dal Leader Tomura Shigaraki, affiancato da nove Comandanti. A quanto pare però, prima, la Classe 1-A deve completare l’addestramento congiunto con la Classe 1-B, e sembra che succederà qualcosa che scatenerà il potere di Deku, One For All.

In merito allo staff, Kenji Nagasaki è il responsabile di produzione presso studio BONES e Masahiro Mukai è il regista. Yousuke Kuroda è alla sceneggiatura, Yoshihiko Umakoshi e Hitomi Odashima si occupano del character design mentre Yuki Hayashi delle musiche.

La opening è intitolata No.1 ed è eseguita dalla band DISH. La ending, invece, è cantata dalla band The Peggies col pezzo Ashiato (Impronte).

Altre informazione verranno quindi fornite durante l’evento, ma un’altra cosa che sappiamo è che, probabilmente, la stagione 5 debutterà con un episodio 0, che fungerà da riepilogo.

